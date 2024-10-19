三麗鷗肖像大賞長年榜上有名的療癒系角色「布丁狗」這次攜手三井花園飯店，在東京銀座五丁目及北海道札幌WEST推出超可愛的布丁狗主題房，讓你從早到晚都有滿滿的布丁狗相伴，更為你的旅遊回憶增添繽紛色彩！房間預約時間只到2025年2月28日(五)為止，熱愛布丁狗的讀者們趕快把握機會！

三井花園飯店X布丁狗三款主題房夢幻登場

在日本各地約有三十多間分館的三井花園飯店這次鎖定了擄獲大人小孩心的布丁狗，特別在東京銀座五丁目及北海道札幌WEST推出布丁狗主題房，一共有三款房型，分別為布丁狗躲貓貓房、布丁狗甜點派對房，以及僅在東京銀座五丁目才有的布丁狗夢幻房，每間主題房各具特色，處處藏有巧思，不管是不是布丁狗迷都會直呼太可愛了！







主題房01：布丁狗躲貓貓房（ポムポムプリンとかくれんぼルーム）

一進門就被萌到爆炸！牆上、床上、窗簾上到處都是布丁狗和他的小夥伴們在玩躲貓貓的可愛圖案。床頭還有3D立體的布丁狗公仔在向你招手！房間裡的抱枕、床單也都是布丁狗的標誌性棕色，連床頭櫃都做成布丁的形狀，每個角落都藏著驚喜等你

發現。







另外，絕不能錯過獨家特典了！融入了主題房特色，也特別為布丁狗穿上三井花園飯店的房務人員制服，療癒到不行！







主題房02：布丁狗甜點派對房（ポムポムプリンのスイーツパーティールーム）

整個房間就是布丁狗的甜點世界，簡直甜點控的天堂！。牆上有超大幅的布丁狗造型聖代壁畫，旁邊還有立體的馬卡龍、甜甜圈及糖果裝飾。最特別的就屬超軟Q的馬卡龍造型大抱枕，躺上去舒服到讓人不想起來。不僅如此，天花板上還有星星造型的燈飾，晚上開燈時感覺整個房間都在發光。





最後，同樣也有以甜點派對為主題的布丁狗周邊，不管是玩偶、手帕、保溫杯，通通只在這裡才能獲得！



主題房03：布丁狗夢幻房（ゆめみるポムポムプリン ルーム）

東京銀座五丁目限定的超夢幻主題房！以淡淡的粉色系為主色調，牆上有布丁狗和朋友們在雲朵、星星間玩耍的療癒彩繪。床上鋪滿了各種顏色的星星抱枕，讓人忍不住想撲上去。最棒的是天花板，畫滿了熟睡中的布丁狗，還有會發光的星星裝飾，躺在床上就像置身童話世界。





主題房限定的獨家周邊商品也運用了繽紛柔和的配色，增添夢幻氛圍，保證讓粉絲們愛不釋手！





三井花園飯店也注重下榻旅人的住宿品質，在每間主題房都配有加濕功能的空氣清淨機，讓人在可愛的環境中也能享受高品質的睡眠。當然也別忘了好好享受飯店內的設施，細細品味東京銀座五丁目的江戶文化、北海道札幌WEST融合摩登的洗練設計。









三井花園飯店Ｘ布丁狗聯名主題房

地點：三井花園飯店銀座五丁目（東京都中央区銀座5-13-15

三井花園飯店札幌WEST（北海道札幌市中央区北五条西6-2-4）

住宿預約期間：即日起～2025年2月28日 ※可能延長

費用：

・三井花園飯店銀座五丁目 1名 30,495日幣～

・三井花園飯店札幌WEST 1名 16,610日幣～