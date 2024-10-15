2023及2024年好菌好俊以品牌的經典原味和「就是薑好」，在Kombucha Brewers International大賽中連續兩年榮獲銀獎。創辦人Gene表示：「我們希望透過這次全新的產品，拉近消費者與健康飲品之間的距離，讓更多人享受到康普茶帶來的好處與快樂。」



Original經典原味 - 以台灣包種茶為基底，成功還原輕酵茶的特性，在製成康普茶後帶出淡淡的花香與焦糖味，細緻的氣泡在舌尖跳躍著，彷彿舞動生命的活力，帶給味蕾和感官一場無與倫比的美妙饗宴。





Just Ginger -就是薑好，淺嚐入口，絲毫沒有嗆鼻的口感，回韻是滿滿能量與溫潤滋味，讓每一口都充滿平衡與活力，在提供美味的同時，完美體現自然與新潮養生飲品的結合。





好菌好俊將持續引領健康飲品的潮流，推出全新330ml輕逸鋁罐裝康普茶，針對年輕消費者及快節奏生活量身打造，憑藉自然發酵工藝、健康益菌成分及豐富風味選擇，迅速贏得市場青睞。全新包裝設計強調便攜性及常溫保存的便利性，三款創新風味更是適合多種場合，無論是運動後的恢復，還是社交場合的分享，都是日常健康的理想選擇。





柚子檸檬草

柚子的鮮果酸甜與檸檬草的草本清香完美結合，透過天然發酵工藝釋放豐富風味，且檸檬草富含抗氧化成分，為健康加分。每瓶卡路里不到40，是低卡的王牌選擇，細緻的氣泡感更增添輕盈愉悅的飲用體驗。



鳳梨柑橘

鳳梨的甜香與柑橘的酸爽巧妙交融，透過天然發酵工藝釋放獨特風味。低糖低卡，不僅滿足味蕾，還契合健康生活需求。細緻的氣泡感則為每一口增添輕快的飲用體驗。



冬瓜檸檬

冬瓜的甜美與檸檬的清新完美結合，透過天然發酵工藝釋放純粹風味。低糖低卡，不僅滿足味蕾，還符合健康生活理念。細緻的氣泡感則增添輕盈愉悅的飲用體驗，讓每一口都清爽滿足。



展望未來，好菌好俊將繼續擴大鋁罐產品線，為消費者提供更多元的風味選擇，品牌亦計劃進軍酒精飲品市場，並於2025年推出重點產品——Hard Kombucha，為市場注入全新活力與多樣選擇。