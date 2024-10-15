抹茶控最愛的「辻利抹茶」，終於在台北推出抹茶買一送一優惠了！日本百年老字號抹茶名店「辻利茶舖」，為了迎接遠百信義A13週年慶，將於10/17起陸續祭出抹茶飲料、甜點買一送一組合，整套抹茶下午茶優惠，讓I人自己一個人就能開心吃整套。







辻利茶舖遠百信義A13買一送一，於10/17正式開跑，首推經典的「白玉百匯」搭配「輕抹茶」，讓抹茶的甘甜與清新融於一口，超值價150元即可入手。10/18～10/20則是有辻利濃茶卷(切片)、辻利霜淇淋紅豆白玉(杯裝)、辻利冰沙漂浮，搭配辻利拿鐵或輕抹茶買一送一組合優惠。於每天早上11點準時開賣，每日限量200組，每人限購兩組。台北抹茶控一定要趁一年一度買一送一優惠來吃。







更在10/26、10/27加碼，將秋季限定甜點也加入買一送一名單中，10/26推出「柚見蕨餅抹茶拿鐵」搭配「辻利麻糬巴斯克」，酸甜柚香和滑順抹茶交織，僅155元就能擁有雙重美味。壓軸日10/27，則是有「宇治焙茶麻糬巴斯克」與「京町焙茶拿鐵」組合限量開賣，麻糬內餡與焙茶風味層次豐富，優惠價150元，焙茶迷絕不能錯過。每日限量20組，售完為止。





TSUJIRI辻利茶舗 台北遠百信義店

地址：台北市信義區松仁路58號B3F，遠百信義A13

電話：02-27251878(無訂位服務)

營業時間：週日至週四11:00-21:30/週五、週六與例假日前一天11:00-22:00



辻利茶舗 買一送一

活動辦法：每日上午11點起開賣，限量200組，每人限購2組，售完為止。

活動內容：

10/17(四) 買 經典白玉百匯(抹茶) 送 輕抹茶(冷) 原價$285優惠價$150

10/18(五) 買 辻利濃茶卷(切片) 送 辻利拿鐵(冰/熱) 原價$295優惠價$150

10/19(六) 買 辻利霜淇淋紅豆白玉(杯裝) 送 輕抹茶(冷) 原價$270優惠價$135

10/20(日) 買 辻利冰沙漂浮 送 辻利拿鐵(冰/熱) 原價$315優惠價$170



辻利茶舗 買一送一加碼

活動辦法：每日上午11點起開賣，限量20組，每人限購1組，售完為止。

活動內容：

10/26(六) 買 柚見蕨餅抹茶拿鐵(冷) 送 辻利抹茶麻糬巴斯克(切片) 原價$305優惠價$155

10/27(日) 買 宇治焙茶麻糬巴斯克(切片) 送 京町焙茶拿鐵(冷/熱) 原價$295優惠價$150 注意事項：當日宇治焙茶麻糬巴斯克活動限定販售，售完為止，店鋪無單獨販售。



辻利茶舗 週年慶優惠

活動時間：10/21(一)-11/17(日)

活動內容：

1、任選兩片切片蛋糕，原價$300優惠價$249。

2、飲品全系列88折優惠。