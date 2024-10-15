一間會讓喜歡咖啡的咖啡愛好者忍不住多喝一杯、更是一間會讓想開始認識咖啡的咖啡控，發現原來咖啡真的可以很平易近人。緊鄰台北市伊通公園的Fika Fika，以其卓越的咖啡品質和獨特的北歐風格，成為台北的代表性咖啡館之一，並多次獲得亞洲50大咖啡館的殊榮。然而，創辦人陳志煌在十一週年之際決定以更高層次的方式探索精品咖啡的可能性。隨著新品牌Fika Fika SHIU XIANG（秀香）的誕生，台灣的咖啡愛好者再度迎來一個專屬於精品咖啡的全新據點。這間新咖啡館並非是Fika Fika的分店，而是一個不同的品牌概念，旨在呈現更獨特的咖啡風味和個人化的咖啡體驗。





Fika Fika SHIU XIANG的命名充滿了創辦人陳志煌的深情回憶，這個名字是他的母親秀香的名字。陳志煌回憶起母親在他創業初期的支持與鼓勵，母親的初期資助成為他踏上咖啡之路的基石，並為他的成功鋪路。因此，SHIU XIANG不僅是一家咖啡館，更是陳志煌對母親的致敬。透過這個品牌，陳志煌希望帶領顧客體驗他對咖啡的熱愛，並讓每一位顧客在品味咖啡之時，也能感受到品牌背後那份濃烈的情感。





不同於一般商業化的咖啡館，Fika Fika SHIU XIANG強調的是「精品咖啡」的極致體驗。咖啡愛好者來到此地，不僅可以細細品嚐來自世界各地的優質咖啡豆，更可享受不同的烘焙層次所帶來的多元風味。陳志煌尤其擅長透過創新烘焙技術，結合淺焙、中焙、深焙的風味特質，創造出充滿驚喜的咖啡口感。咖啡迷們在這裡能夠選擇不同風味的咖啡豆，每一杯咖啡皆是獨特的「藝術品」，仿若享用咖啡界的Fine Dining。



在Fika Fika SHIU XIANG，咖啡不僅僅是飲品，更是陳志煌的「風味作品」。每一款咖啡豆都融入了他的靈感，並結合多種不同的後處理技術，使得咖啡風味層次豐富。這些咖啡豆有著充滿詩意的名稱，如「神秘森林（SUMATRA FORÊT MYSTIQUE 58）」和「黑色四號（ETHIOPIA ARBA NOIR）」，這些命名似乎帶領顧客進入陳志煌的咖啡創作世界，品味其中每一抹風味的變化。





為了讓咖啡愛好者可以充分感受咖啡的美妙風味，Fika Fika SHIU XIANG推出了名為「Co3ee Sonata」的兩杯和三杯手沖咖啡套組，透過這些組合，就算第一次來，都可以在咖啡師的指導下選擇自己喜愛的風味，並體驗不同的咖啡豆之間的互動與搭配。感受不同咖啡豆間的變化宛如一首充滿感情的樂章，品味其中微妙的差異。除此之外，Fika Fika SHIU XIANG採取部分預約制與現場候位制的模式，確保每一位顧客都能細細品味每一杯咖啡。





最後，Fika Fika SHIU XIANG開啟了全新的咖啡體驗方式，陳志煌帶著他的創作精神和對咖啡的熱愛，為咖啡迷們帶來了不同於傳統的品味旅程。這裡的每一杯咖啡都講述著一個故事，也延續了陳志煌的咖啡夢。通過SHIU XIANG，台北咖啡迷們將能見證陳志煌對於咖啡世界的無限探索，並透過他的創作一窺咖啡的多樣性及其帶來的美好。



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Fika Fika SHIU XIANG(秀香)

營業時間：10:00-17:30

地址：台北市伊通街38號



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