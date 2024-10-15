奇幻律政韓劇《來自地獄的法官》由女神朴信惠以及新晉男神金宰永飾演，她飾演一名冷血無情的惡魔，因審判錯誤遭打到人間出任務，上演一場精彩的「以牙還牙，以眼還眼」正義大戲，比壞人更殘忍的手段，看得觀眾拍手叫好，收視率壓倒性碾壓其他韓劇。Walker整理5大看點，朴信惠化身「惡女」凌虐犯人超過癮，「撒旦到底是誰」話題度飆高掀熱議。

一、朴信惠「紫色眼睛」凌虐壞人奏效了，收視率狂飆刷新自身紀錄

「韓劇女神」朴信惠帶著最新主演的戲劇《來自地獄的法官》重磅回歸，飾演一位附身在人類身上的惡魔「朱斯提提亞」，因審判錯誤墮落人間受罰，必須集滿20個壞人，將其送往地獄，才能再度回到原位。

朴信惠一改清純甜美形象，鬼魅感發揮得淋漓盡致，擁有蛇蠍美人般的外貌，卻兇狠無比，殺人時一雙迷人眼睛亮起紫光，表情瞬間變得無情，對待罪人零寬容，她所詮釋的「惡女」玩出新花樣，帶給觀眾全新體驗，戲劇自9月起開播收視率連連攀升，最新第8集來到交出最高收視成績單13.6%，刷新自身紀錄。









二、最夯「以暴制暴」題材，殘忍案件頻出，朴信惠代替魔鬼討公道

朴信惠飾演的「惡魔法官」，與一般樸素的法官不同，她總是打扮得華麗出場，必須親自審判罪人，為此從輕赦免多位殺人犯，她的「反骨」背負著社會輿論的罵名，但同時也在暗喻各國腐敗的司法，以及私下收賄的「恐龍法官」，就算她手段殘忍，總是為正義發聲的她仍是討喜存在。

朴信惠擁有雙重面向，對外她民間世事看得淡然，但面對真正的審判毫不留情，輕判加害者後，再度將其綁架，讓他體會受害者生不如死的痛苦，宛如身處十八層地獄苦行，她親自上陣暴打、凌虐、私刑加害者，殘忍的手段搭配上朴信惠冷血無情的笑容，就連台詞都狠勁十足，「我會找到那個人，代替法律讓他付出代價，比你家人所遭遇的更加淒慘、更加殘忍」，堪稱本年度最痛快的「以暴制暴」制裁韓劇，本劇也讓觀眾再次深省，私刑存在的意義。









三、惡魔也有人情味？朴信惠愛上人類成關鍵要點

《來自地獄的法官》故事主題聚焦於「惡魔也有人情味」，本應該是情緒零波動的惡魔朴信惠，卻被刑警「韓多溫」（金宰永飾演）所感化，對於喜愛之人產生情意、心臟突然漏一拍跳動、流下感同身受的眼淚，成為戲劇最關鍵的轉折點，劇情暗指法官也是人，他們必須公平審判，但面對各種突發狀況，難免出現憐憫、動搖之情。





四、撒旦是誰？網瘋猜「連續殺人魔J身份不簡單」

編劇更諷刺的是，惡魔與壞人只差一線之隔，戲劇卻以惡魔作為主角審判犯人，面對不知悔改的惡人，他們凌駕於法律之上，成為更邪惡的存在，意外有說服力，新穎的設定看得觀眾津津有味，「惡魔原來這麼討喜」、「突然覺得惡魔好善良」。

朴信惠所飾演的「朱斯提提亞」源於希臘神話的正義女神，本劇與《與神同行》不同，角色並非是亞洲人熟知的地獄使者，而是撒旦、巴力、貝納托等劇迷相對不熟悉的神話人物，為戲劇蓋上濃厚的神秘感，尤其是CG特效做得逼真，每當地獄之門開啟，都能讓觀眾身歷其境，感受到角色同等的恐懼。

《來自地獄的法官》第五集進入戲劇重點，墜入人間的惡魔對外坦露撒旦的存在，一切從26年前開始（1999年），原本是天使的路西法墮落成惡魔後掌管地獄，手下兩大勢力「巴力」和「撒旦」卻開打，最終撒旦偷走了路西法的寶物「凱伊倫」，消失於世間。

根據戲劇給予的線索，撒旦利用「凱伊倫」追求永生，極有可能躲藏到人間，成為本劇最大反派；另一方面，男主角「韓多溫」26年前父母遭滅門，連續殺人魔J至今下落不明，他所使用的兇器模樣奇特，也被懷疑是消失多年的「撒旦」。









五、《來自地獄的法官》三大疑團待解

《來自地獄的法官》除了有大快人心懲治壞人的場面，燒腦劇情同時掀起一陣全民猜劇風潮，隨著戲劇推進，劇中出現多項疑點未解釋清楚。

疑點一、朴信惠所飾演的「姜光娜」初登場就死亡，她遭一名嫌犯蓄意謀殺刺向腹部，法官出身的她，卻與「國會議員」有特別關係，兩人過去究竟有怎樣的牽連，待戲劇揭曉。





疑點二、樓下奶奶疑似為「天使」身份，站在與惡魔的對立面，守護著善良之人，只是她嚴厲警告男主角韓多溫「離姜光娜遠一點」帶有另一層意思，後續劇情將迎來反轉，男、女主角勢必命運多舛。





疑點三、貝納托真正目的為何？由女星金雅永飾演的惡魔「貝納托」，隱藏在朴信惠身邊，她另有其他任務，消滅藏匿在人間變得「善良」的惡魔，巴力派她潛入人間的目的不單純，成為劇迷熱烈討論的看點之一。