隨著2024年進入最後一個季度，Xpark的壽星特典活動與秋季主題展已經熱鬧登場，Xpark這一次推出五大展示區，包括「暖海生機」、「雨林探險」、「寒帶行凍」、「癒見水母」和「企鵝奇遇」，其中展示的斑海豹MOMO、國王企鵝小金牌、水母及條紋狗鯊等明星動物，將帶領遊客進入充滿生機與驚喜的自然世界。Xpark更邀請所有10月、11月和12月生日的大小朋友，於生日月份親臨現場，在自然生態與親子互動中，與動物們一同創造獨特而溫馨的回憶。





Xpark此次展示的重點，便是展示各種生態寶寶的成長歷程，其中Xpark的斑海豹MOMO成為全場亮點。MOMO是台灣第一隻在館內出生的斑海豹，牠的成長過程由飼育員悉心照料，充滿著親情與呵護。飼育員們分享MOMO的成長小故事，讓遊客們了解牠從出生到現在如何逐漸成長，體驗其中的點滴情感。



Xpark表示這一次活動中的「期間限定故事分享會」，讓飼育員們親自解說照顧動物的過程，每天14:00和16:00舉行的場次分別分享斑海豹與水母的餵食及成長故事。遊客們不僅可以了解生物的生態與生活方式，還能觀察到牠們的生活環境，增進知識與感動，是寓教於樂的親子同樂活動。





此外，Xpark三樓的虛實互動區，則是本次活動的另一大亮點。這裡展示各種來自館內動物的「自然更換物品」，包括鳥類羽毛、鯊魚牙齒等，並設置多處適合拍照打卡的區域。牆上設有國王企鵝與斑海豹的真實高度刻度圖，遊客可以親自比對，看看自己和動物們的身高差距，增添互動趣味。同時設有「飼育員Q&A信箱」，讓孩子們能將自己好奇的問題寫給專業飼育員，飼育員們會親自回應，提供親切的解說，激發孩子們對動物的好奇心與學習熱情。





Xpark在活動期間還推出壽星特典，凡在10月15日至12月31日來館參觀的壽星，出示當月生日證明，便可獲得專屬的生日皇冠慶生帽和Xcafe及Xfun各50元的折價券（消費滿300元可用）。壽星們在館內參觀時，可以用皇冠帽向工作人員領取特製的Xpark寶寶貼紙，三款限量貼紙更具收藏價值，讓壽星們將這份喜悅帶回家。這種專屬壽星的互動與小禮品，增添了生日的特殊意義，也讓Xpark成為親子出遊、壽星慶生的理想地點。



不僅如此，Xpark還特別準備了以「癒見水母」展區為靈感的最新伴手禮「水母彩噴餅乾」，這款餅乾精緻包裝於鐵盒內，盒中有四款以水母為造型的餅乾，設計靈感來自館內美麗的海月水母，讓遊客在欣賞水母的絢麗景象後，還能將這份美麗與親友分享。餅乾的每一種口味都代表著不同水母的顏色與特性，是收藏或送禮的最佳選擇。遊客不妨在離館前到Xfun購買這款限定餅乾，帶回家作為獨特的紀念。





此外，Xpark館內裝飾融入萬聖節特色，讓大小朋友從入口處便能感受節慶的驚喜。這些裝飾不僅在迎賓水槽內外大放異彩，還散佈於館內不同區域，讓水族生物如鈍額曲毛蟹、紅海刺水母等變身成為節日的精靈。遊客可以在各個水槽尋找萬聖節的驚喜佈置，拍下搞怪有趣的瞬間，分享這段充滿歡樂的時光。





除了以上的壽星活動和生態體驗，Xpark還推出多元化的親子閱讀推薦。為了讓家長與小朋友能夠進一步了解自然生態，Xpark的飼育員們精心挑選了許多與生物相關的繪本。這些書籍不僅圖文並茂，內容生動有趣，適合各年齡層的孩子閱讀。在親子共讀的同時，還能透過館內的展區親眼觀察書中生物，讓知識更具體化。這種寓教於樂的方式，也讓親子共同成長，成為秋冬季節最佳的出遊選擇。



最後，Xpark的「世外桃源」區迎來了新生命，人氣夫妻檔水豚Lili和Coco第三次添丁！三隻小水豚的出生讓這個家庭更加溫馨可愛，遊客可以觀賞到牠們喝奶的模樣，這是Xpark內最療癒人心的畫面之一。現在正值秋冬季節，Xpark的生態展示活動和親子互動體驗，將帶給每一位參觀者豐富的知識和深刻的感動，是親子出遊和自然體驗的首選。





Xpark五大主題展區

展區主題：「暖海生機」、「雨林探險」、「寒帶行凍」、「癒見水母」、「企鵝奇遇」

主要展出動物：斑海豹MOMO、國王企鵝小金牌、海月水母、條紋狗鯊、四眼魚等人氣動物



Xpark期間限定故事分享會

活動場次：每日兩場（14:00 斑海豹；16:00 水母）

活動內容：由飼育員講解斑海豹MOMO和水母的成長故事，近距離觀察水母的餵食過程，適合親子同樂，寓教於樂。



Xpark壽星特典活動

活動日期：2024年10月15日-12月31日

壽星禮遇：當月壽星可獲得生日皇冠慶生帽，並享有Xcafe及Xfun各50元折價券（消費滿300元可用）

限量贈品：壽星可憑皇冠帽領取特製的Xpark寶寶貼紙，共三款，數量有限



Xpark虛實互動區

展出內容：展示來自館內動物的「自然更換物品」，例如鳥類羽毛、鯊魚牙齒等珍藏

互動體驗：遊客可以與國王企鵝和斑海豹等動物的高度刻度圖合影，並可透過「飼育員Q&A信箱」向飼育員提出問題



Xpark原創伴手禮—水母彩噴餅乾

靈感來源：「癒見水母」展區

商品特色：每盒含有四款以水母為靈感的餅乾，精美鐵盒包裝，推薦價320元，是適合收藏與贈禮的限定商品



Xpark親子閱讀活動

活動內容：飼育員推薦多本與生物相關的繪本書籍，適合親子共讀

互動體驗：讀後可觀察館內生物，增進知識，並提升孩子對自然生態的興趣



Xpark「世外桃源」區水豚寶寶誕生

新生寶寶：水豚夫妻Lili與Coco再度生下三隻小水豚

活動亮點：小水豚們互動可愛，特別適合喜愛水豚的遊客近距離觀察



Xpark萬聖節主題活動

活動期間：即日起至2024年10月31日

節日裝飾：館內多處布置萬聖節主題裝飾，遊客可在水槽中尋找隱藏的驚喜並拍攝照片分享

活動內容豐富多樣，適合親子出遊、生日慶祝及秋冬季節的自然探索之旅。