台中的老饕們一定不會錯過這一波優惠！長榮桂冠酒店（台中）為了搶攻台中美食商機，特別推出了一系列超值的餐券優惠，最低折扣52折，就是要吸引了老饕及美食愛好者的目光。除了可以在10/25至10/28於台中的烏日展覽館秋季旅展現場販售之外，即日起至10/24也可至酒店官網皆可輕鬆下單。







這一次旅展最受歡迎的優惠餐券非咖啡廳自助百匯餐券莫屬，主打異國料理吃到飽，並以現點現做的模式吸引了眾多吃到飽控。無論是主打現切牛排，還是各種冷熱料理，都能滿足不同口味的需求。此外，手工製作的精緻甜點以及主廚特製的冰淇淋更是讓顧客大呼過癮。無論是早餐、午餐、晚餐，甚至下午茶的餐券，通通都享有76折的優惠。



此外，長園中餐廳則以中式料理及港式點心而聞名，這次特別推出的「平日雙人指定特惠餐券」僅需1,199元，這等同每人不到600元即可享受美味佳餚。這款餐券原價為2,080元加10%的服務費，因此這次的優惠可謂相當划算。此外，備受好評的「全隻波士頓活龍蝦套餐券」也推出了59折優惠，每張僅需1,999元。而「平假日北京片皮鴨餐券」同樣大幅優惠至61折，讓喜愛龍蝦和烤鴨的顧客絕對不能錯過。





還有冠品鐵板燒則以頂級法式料理聞名，這次祭出的「主廚精選和牛海陸套餐」折扣至75折，優惠價僅需2,699元，而「平日午間雙人特惠餐」也以76折優惠售價2,799元推出。點心坊則推出三張一套的北海道生乳捲提貨券，優惠價僅為999元，讓甜品愛好者可任選不同口味。大廳酒吧首次推出的經典鬆餅下午茶券，也吸引了不少目光，單張售價為299元，價格非常親民。除此之外，還有多達四款中式年菜外帶券，每張僅需1,288元起，讓顧客在家也能輕鬆享用美味料理。









台中長榮線上旅展必買推薦

活動期間：即日起至10/24

活動官網：https://walkr.tw/sS17l37M

咖啡廳

平日早餐券單張NT$520 (約76折)。

平日午餐券單張NT$820(約78折)。

平日午餐券6張一套NT$4,740(約76折)。

平日晚餐6張一套NT$5,100(約76折)。

假日午/晚餐6張一套NT$5,760(約76折)。



長園中餐廳

全隻波士頓活龍蝦套餐券每張NT$1,999(約59折) 。

主廚靓鍋券每張NT$1,188(約78折)。

平日雙人特惠餐券每張NT$1,199(約52折，假日加價NT$200)。

平假日北京片皮鴨(一鴨三吃) 每張NT$1,999(約61折)。

平假日繽紛烤鴨宴 每張NT$6,099(約72折)。



冠品鐵板燒

主廚精選和牛海陸大餐券每張NT$2,699(約75折) ，

此款另有10張一套NT$25,990(約72折)。

平日午間雙人特惠餐券單張NT$2,799(約76折)，

此款另有10張一套NT$26,990(約73折)。



點心坊

桂冠極品X.O醬(2瓶/盒) 單張NT$788 (約76折)

生巧克力2張/套NT$798(約8折)

北海道生乳捲3張/套 NT$999 (約67折)



大廳酒吧

經典鬆餅下午茶單張NT$299(約78折)