誰說只有一個人、誰說Ｉ人不能獨享韓式燒肉！涓豆腐同集團「北村豆腐家、姜滿堂」2大品牌，這次特別推出I人友善的獨享韓式新吃法。其中姜滿堂推出全新平日獨享燒肉午餐，最低386元起，還有無限供應的小菜和蔬菜吃到飽。而北村豆腐家則推出大巨蛋店限定「外帶應援必勝好運餐」，一個人看球賽也能方便應援開吃。



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韓式燒肉專賣店「姜滿堂」即日起在竹北文興店、高雄夢時代店，推出平日限定的「獨享燒肉午餐」，最低只要386元起。其中包蘭豐富的燒肉雙拼，還提供無限供應的韓式小菜和新鮮蔬菜，I人自己獨享超滿足，E人揪同事一起吃的好，還能以9折優惠價點購兩份套餐，適合小資族平日午餐享用。





另外，「北村豆腐家」大巨蛋店也因應中華職棒總冠軍賽，推出「外帶應援必勝好運餐」，讓球迷看球賽也能輕鬆享受韓風美食。這款外帶餐主打韓風燒肉堡，配上氣泡飲品或韓國啤酒，並且設計方便提拿的外帶盒設計，非常適合進場前享用。本次套餐限定在10/19、10/20和10/22舉辦的比賽日限定供應，球迷們可到大巨蛋店外帶應援餐大吃一波。









姜滿堂平日獨享燒肉午餐

販售門市：竹北文興店、高雄夢時代店

販售時段：平日11:00～15:00限定

販售內容：

1、雙牛套餐：嫩肩里肌牛+鮮嫩牛五花，獨享價$529/份，

2、牛豬套餐：霜降豬里肌+鮮嫩牛五花，獨享價$439/份

3、雙豬套餐：霜降豬里肌+薄燒豬五花，獨享價$429/份

4、梅花雙豬套餐：霜降豬里肌+薄燒豬梅花，獨享價$429/份

加碼優惠：單次點購兩份套餐即享9折優惠。



北村豆腐家外帶應援必勝好運餐

販售門市：姜滿堂大巨蛋店

10月快閃外販日期：2024/10/19、2024/10/20、2024/10/22

販售內容：

汽走對手拚三振─外帶組：韓風燒肉堡＋汽水（百事可樂/七喜/檸檬紅茶三選一​），優惠價138元​。

酒局下半紅不讓─外帶組：韓風燒肉堡＋CASS韓國啤酒，優惠價168元​。

