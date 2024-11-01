超人氣餐廳請請義大利餐廳（Cin Cin Osteria）素來以義大利風格料理著稱，並堅持選用台灣當季農產、新鮮現流海鮮，搭配進口的優質調味品，每道菜都充滿特色，如果沒有事先訂位，可是很難吃到的！這次與美國米合作推出限時聯名套餐，以美國米為主角，結合餐廳經典的豬棒腿料理，創造出讓人一口接一口的滿足，11月1日到11月30日期間限定只要488元，讓懂吃的饕客們期待盼望！
燒烤豬棒腿與美國米絕妙搭配，一軟一Q感動味蕾新享受
這次的聯名餐點「燒烤香料豬棒腿佐蒜香奶油美國米」選用了台灣優質的帶骨豬前腿，以紅酒、蔬菜和多種香料燉煮12小時，讓肉質變得鬆軟入味，再刷上一層由楓糖和是拉差辣椒醬調製的燒烤醬，甜中帶點微酸，光聞到那濃郁的香氣就誘人垂涎三尺，一口燒烤豬棒腿搭配一口米飯，那飽滿的滋味和米粒的彈牙口感交織成層次豐富的味蕾饗宴，讓人滿足不已。
選用搭配的美國米是這次聯名餐點的靈魂，使用來自加州的玫瑰米，顆粒飽滿，吸水性絕佳，烹調後呈現緊實的狀態，是它彈牙的關鍵，並與鬆軟的豬棒腿形成絕佳的對比，加上奶油、蒜頭、洋蔥和雞高湯的調味，香味濃郁但不膩口，絕對會讓你一口接一口，欲罷不能。
高水準美國米享譽國際，絕佳風味不只飽滿更彈牙
說到美國米，許多人可能不知道，其實美國也是一個名副其實的「米」國，擁有豐富的土壤和純淨的水源，孕育出多樣化的稻米品種，包括短粒米、中粒米、長粒米、糯米和香米，已成為高品質的指標，在全球市場上享有極高的評價。
不同品種的米適用於不同風格的料理，這次選用的玫瑰米屬於中粒米，長度約為寬度的2到3倍，顆粒碩大飽滿，因口感彈牙，特別適合用來製作燉飯和炒飯。與請請義大利餐廳合作，就是希望能夠在美味的餐點中，展現美國米的絕佳風味。
不容錯過的限時優惠還送限量好禮，邀你體驗美味升級
這次美國米與請請義大利餐廳的聯名活動限時一個月！從11月1日開始至11月30日為止，活動期間內饕客們可以用優惠價488元品嚐到精緻的米食口感，還能感受義式料理的創新風味，每道菜色都經過精心設計，從食材挑選到烹調方式，在在展現出請請餐廳對美味的堅持。活動期間到店消費聯名餐點還送隔熱手套一只，數量只有100份送完為止，不想錯過這波聯名美味的朋友，一定要趕快訂位，若沒有提前預訂，想吃到可是要碰運氣的喔！
請請義大利餐廳充滿義大利風情的裝潢和舒適的用餐氛圍，讓你在享受美食的同時，也能沉浸在異國的閒適氛圍中，這個秋冬就用一場味蕾的美食之旅拉開序幕，無論你是米食愛好者，還是想體驗新風味的饕客，這次的燒烤香料豬棒腿佐蒜香奶油米都會讓你愛不釋口，趕快和親朋好友約起來，和美國米與請請義大利餐廳一起，品味享受這場難得的米食料理盛宴吧！
Cin Cin Osteria請請義大利餐廳
營業時間：
週一至週五｜11:30–15:30, 17:30–21:30
週六至週日｜11:30–16:00, 17:30–21:30
分店地址：
逸仙店｜台北市信義區逸仙路50巷22號
訂位：點我訂位吃美食
慶城店｜台北市松山區慶城街16巷16號
訂位：點我訂位吃美食
美國米X請請義式餐廳聯名活動 留言就能把好康帶回家
● 活動問題：
下方問題可擇一回答，完成就可獲得抽獎機會！
1. 這次美國米X請請義式餐廳聯名的全新菜單名稱是？
2. 聯名餐點「燒烤香料豬棒腿佐蒜香奶油美國米」，所用的米是？
3. 合作聯名期間是到幾號呢？
Walker所有會員於活動期間內看完文章後，並於下方留言區回答本次美國米x請請義式餐廳聯名的問題，完成後就可參加抽獎且有機會把隔熱手套、環保購物袋帶回家。
活動期間：11/1(五)~11/14(四)
得獎公佈時間：11/21(四)
下方留言區回答本次美國米x請請義式餐廳聯名的問題，就有機會把隔熱手套、環保購物袋帶回家！
● 活動贈品：
◎ 隔熱手套 乙 個 共 3 名
◎ 環保購物袋 乙 個 共 2 名
● 活動時間：2024-11-01 09:00~2024-11-14 23:59
● 得獎公佈：2024-11-21 18:00 公佈於 窩客島個人主頁
● 注意事項：
- 每位會員帳號均有一次抽獎機會。
- 本活動由美國稻米協會主辦，WalkerLand窩客島協力發布活動資訊，凡參與本活動者，即視為同意及接受本活動注意事項及相關規定，若有未盡事宜，悉依品牌相關規定，品牌得保留隨時更改、終止活動內容及注意事項之權利。
- 入選者於參加本活動之同時，即同意接受本活動之活動辦法與注意事項之規範，如有違反，主辦單位得取消其參加或得獎資格，並就因此所生之損害，得向入選者請求損害賠償。
- 本活動如因不可抗力之特殊原因無法執行時，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停本活動。
- 參加本次留言贈獎活動，需在指定文章頁下方參與留言活動，且完成指定的留言內容後可獲得乙次抽獎資格，若在其他社群平台中作答，將由主辦單位判定為無效留言。
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