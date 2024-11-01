超人氣餐廳請請義大利餐廳（Cin Cin Osteria）素來以義大利風格料理著稱，並堅持選用台灣當季農產、新鮮現流海鮮，搭配進口的優質調味品，每道菜都充滿特色，如果沒有事先訂位，可是很難吃到的！這次與美國米合作推出限時聯名套餐，以美國米為主角，結合餐廳經典的豬棒腿料理，創造出讓人一口接一口的滿足，11月1日到11月30日期間限定只要488元，讓懂吃的饕客們期待盼望！



燒烤豬棒腿與美國米絕妙搭配，一軟一Q感動味蕾新享受

這次的聯名餐點「燒烤香料豬棒腿佐蒜香奶油美國米」選用了台灣優質的帶骨豬前腿，以紅酒、蔬菜和多種香料燉煮12小時，讓肉質變得鬆軟入味，再刷上一層由楓糖和是拉差辣椒醬調製的燒烤醬，甜中帶點微酸，光聞到那濃郁的香氣就誘人垂涎三尺，一口燒烤豬棒腿搭配一口米飯，那飽滿的滋味和米粒的彈牙口感交織成層次豐富的味蕾饗宴，讓人滿足不已。





選用搭配的美國米是這次聯名餐點的靈魂，使用來自加州的玫瑰米，顆粒飽滿，吸水性絕佳，烹調後呈現緊實的狀態，是它彈牙的關鍵，並與鬆軟的豬棒腿形成絕佳的對比，加上奶油、蒜頭、洋蔥和雞高湯的調味，香味濃郁但不膩口，絕對會讓你一口接一口，欲罷不能。



高水準美國米享譽國際，絕佳風味不只飽滿更彈牙

說到美國米，許多人可能不知道，其實美國也是一個名副其實的「米」國，擁有豐富的土壤和純淨的水源，孕育出多樣化的稻米品種，包括短粒米、中粒米、長粒米、糯米和香米，已成為高品質的指標，在全球市場上享有極高的評價。





不同品種的米適用於不同風格的料理，這次選用的玫瑰米屬於中粒米，長度約為寬度的2到3倍，顆粒碩大飽滿，因口感彈牙，特別適合用來製作燉飯和炒飯。與請請義大利餐廳合作，就是希望能夠在美味的餐點中，展現美國米的絕佳風味。



不容錯過的限時優惠還送限量好禮，邀你體驗美味升級

這次美國米與請請義大利餐廳的聯名活動限時一個月！從11月1日開始至11月30日為止，活動期間內饕客們可以用優惠價488元品嚐到精緻的米食口感，還能感受義式料理的創新風味，每道菜色都經過精心設計，從食材挑選到烹調方式，在在展現出請請餐廳對美味的堅持。活動期間到店消費聯名餐點還送隔熱手套一只，數量只有100份送完為止，不想錯過這波聯名美味的朋友，一定要趕快訂位，若沒有提前預訂，想吃到可是要碰運氣的喔！





請請義大利餐廳充滿義大利風情的裝潢和舒適的用餐氛圍，讓你在享受美食的同時，也能沉浸在異國的閒適氛圍中，這個秋冬就用一場味蕾的美食之旅拉開序幕，無論你是米食愛好者，還是想體驗新風味的饕客，這次的燒烤香料豬棒腿佐蒜香奶油米都會讓你愛不釋口，趕快和親朋好友約起來，和美國米與請請義大利餐廳一起，品味享受這場難得的米食料理盛宴吧！





Cin Cin Osteria請請義大利餐廳

營業時間：

週一至週五｜11:30–15:30, 17:30–21:30

週六至週日｜11:30–16:00, 17:30–21:30



分店地址：

逸仙店｜台北市信義區逸仙路50巷22號

訂位：點我訂位吃美食

慶城店｜台北市松山區慶城街16巷16號

訂位：點我訂位吃美食