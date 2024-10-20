頂呱呱推出全新「波浪薯條」，這款針對年輕市場設計的新品，不僅外型吸睛、口感更豐富。以高品質馬鈴薯製成的波浪薯條酥脆金黃，波紋設計讓醬料能更好包覆其上，搭配特製的「金濃切達起司醬」與「波隆那極致肉醬」，雙醬風味滿足多元味蕾。活動期間於即日起至11月3日限定登場，同時與Coke® ZERO聯手，提供無負擔的美味組合。只要點夠套餐地瓜薯條免費升級薯條，掀起新一波美食熱潮。







這次波浪薯條野餐盒有兩種特色醬料可選，加價還能混搭升級。「金濃切達起司醬」以濃郁的切達乳酪搭配墨西哥風味，完美平衡奶香與鹹味，與波浪薯條相得益彰。另一款「波隆那極致肉醬」則融合義大利慢燉肉醬的經典滋味，豬肉、番茄與香草的層次感豐富，讓每一口都充滿異國風情。野餐盒單價分別為119元與129元。喜愛多層次美味的顧客，也可選擇雙醬升級，加價20元或30元即享雙重滋味。







頂呱呱同步推出「波浪肉肉餐」與「波浪呱呱餐」兩款套餐，每套售價199元，搭配野餐盒與Coke® ZERO，無論是原味炸雞或呱呱包都能輕鬆滿足食慾。此外，凡購買超值套餐的顧客，可免費將地瓜薯條升級為波浪薯條，讓品嚐新口味變得更超值。活動期間內，兩款套餐還可彈性加購雙醬，讓味蕾享受更多層次。這波波浪薯條熱潮即將席捲頂呱呱全台門市，現在就出發去嚐鮮。



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頂呱呱「波浪薯條」新品

活動日期：即日起至 2024/11/3

店家資訊：頂呱呱全台門市(桃園機場/松山機場除外)

餐點資訊：

1、波浪薯條 $60 ※頂呱呱超值套餐「地瓜薯條」可免費更換「波浪薯條」。

2、波浪薯條野餐盒 ▸金濃切達起司醬 $119 ▸波隆那極致肉醬 $129

3、波浪肉肉餐 特價$199(原$245) ▸波浪薯條野餐盒(口味任選)x1、原味炸雞x1、中杯可口可樂®系列飲品x1

4、波浪呱呱餐 特價$199(原$250) 波浪薯條野餐盒(口味任選)x1、呱呱包x1、中杯可口可樂®系列飲品x1

加購優惠：凡購買「波浪薯條」相關商品，可另外加購特色調醬(可混搭，不單售)。

金濃切達起司醬+$20 波隆那極致肉醬+$30