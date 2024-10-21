GŪLŪ GURU酒調實驗室，自2023年進駐大巨蛋商圈後迅速在街邊酒調飲的領域掀起了一陣新潮流，成為都市男女的聚集地。今年十月，GŪLŪ GURU進軍台北信義區，打造了一處遠離城市喧囂的隱世之地，旨在為忙碌的都會人群帶來一種全新的品飲體驗。這間酒吧不僅打破傳統的酒調方式，更是以細膩的設計和專業的品飲水準讓信義區的酒調風格不再止步於浮華表象，而是昇華為一場深度沉浸的體驗。無論是喜愛時尚或是偏好藝術風格的消費者，都能在這裡找到自己想要的愜意氛圍，體驗到最細緻的品酒樂趣。





GŪLŪ GURU信義延續了品牌一貫的調酒與音樂結合藝術，這裡的首席調酒師與侍酒師通力合作，呈現了與其他酒吧截然不同的風格。不僅僅是在調酒技法上升級，GŪLŪ GURU更與擁有兩百年釀酒歷史的著名品牌「麥卡倫 The Macallan」合作，推出了「四季印象｜Journey Through Seasons」系列，將四季的變化融入到調酒的風味之中。



首席調酒師Ethan Yeh指出，每一杯酒的品嚐時間或許僅有幾分鐘，但在那短暫的幾口之間，能夠感受到味道的層次變化，讓人在片刻間遠離繁忙的日常，進入一個全新的味覺世界。而除了調酒本身的藝術，GŪLŪ GURU還創立了自己的DJ廠牌GURU HAUS SESSION，透過音樂的旋律將派對推向新高度，為顧客帶來強烈的感官體驗。音樂總監Ken Chang更強調，音樂與酒精是打破人與人之間隔閡的最佳橋樑，這裡將成為連結不同文化、國籍創作者的共鳴之地。





GŪLŪ GURU信義區酒吧致力於成為台北都市中的藝術、時尚與音樂的靈感聖地。十月初的開幕活動中，更特邀知名DJ張震嶽為嘉賓，以充滿活力的音樂拉開開幕序幕，為信義商圈注入新的夜生活氣息。信義區的酒吧氛圍不再只是一般的夜晚娛樂場所，而是一個將音樂、藝術、創意以及酒調技藝相結合的獨特空間。



每週末，GURU HAUS SESSION都會邀請不同的DJ進行演出，為台北夜生活注入時尚新潮的氣息。這裡不僅是夜晚的派對中心，更是來自各界藝術家、設計師以及音樂人交融激盪的創意搖籃，為都市人提供了一處可以釋放壓力、尋找靈感的場所。





除了調酒與音樂的完美結合，GŪLŪ GURU也致力於創造出更多風味創新的酒飲選擇。作為信義區的Premium系列，GŪLŪ GURU與麥卡倫共同推出的「四季印象」系列調酒，以不同季節為靈感，將春夏秋冬的風味變化融合在酒的層次之中。



例如春季的「清濛 Eternal Misty」，以檸檬葉與香蕉的天然香氣為基調，搭配麥卡倫經典雪莉桶12年的木質韻味，呈現出豐富的風味層次。而秋季的「丘栗 Velvet Java」，則以糖栗與咖啡的深邃口感為基礎，讓人每一口都能感受到秋日的溫暖與細膩。這些調酒不僅展現出酒精的風味變化，更將自然四季的變化體現在每一口中。





GŪLŪ GURU的創新不僅止於調酒，品牌更引進了紐約當下流行的「清吧」概念，讓消費者可以選擇無酒精的清爽飲品，也可以根據自己的喜好選擇從微醺到重醉的酒精濃度。這種根據酒精濃度調配的多層次選擇，滿足了不同消費者的需求，不論是喜歡清醒的生活風格或是追求極致的酒精享受，都能在這裡找到自己滿意的飲品。GŪLŪ GURU更強調手工調酒的獨特性，堅持以傳統方式調製每一杯酒，未採用商業化的汲取式模式，讓每一位顧客都能感受到調酒師對於每一杯酒的專注與用心。



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GURU HAUS SESSION 音樂派對

每週末舉辦的音樂派對，邀請來自不同國家的知名DJ演出，結合音樂與調酒，營造出沉浸式的夜生活氛圍。



地址：台北市信義區松壽路9號 B1 -香提廣場旁

營業時間：週日至周四: 11:00-21:30；週五至周六: 11:00-2:00

