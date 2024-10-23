新竹新埔柿子季來了！每年秋天柿子季，就要到新竹新埔柿子園區，拍金黃柿子海、吃柿子，秋季朝聖新埔柿子季，順路去新埔老街吃美食剛剛好，窩客島這次蒐羅新竹人氣「7間新埔美食」，包括在地人也會排隊搶吃的新埔老街粄條老字號、傳承四代新埔客家粄條，人氣客家粄條通通都不能錯過。





提到新埔美食，自然不能少了新埔老街，除了柿子攤販，客家粄條也是各家林立，其中在地人氣老店「新埔粄條大王」、「老鄰長粄條」更是必吃，超大碗Q彈粄條配上肉絲、榨菜、油蔥等，當地老饕必點客家煙腸；距離新埔老街有點距離的「黃梨園點心店」，照樣有許多觀光客慕名前來，連在地人也會特地來排隊，除了新埔老街，在地超人氣排隊名店也要試過。





新埔老街必吃粄條老店 #新埔粄條大王

部落客 熊寶小榆 造訪 新埔粄條大王 說：

那個Q彈滑順的粄條真的香氣十足，口感極佳，難怪是台灣百年必吃美食。還有客家手工水煙腸、和招牌豆腐，加上得獨門醬汁，真的好吃又涮嘴~不少客人指定外帶這小菜喔。<全文介紹>



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#新埔粄條大王

地址：新竹縣新埔鎮楊新路一段20號

電話：03-589-1422







新埔隱藏版粄條在地人也愛吃 #黃梨園點心店

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 黃梨園點心店 說：

不管假日平日，每到用餐時間總是有滿滿的用餐人潮，假日還需抽號碼牌等待，由此可見高人氣，他們的小菜滷味和粄條米粉都很有特色<全文介紹>



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#黃梨園點心店

地址：新竹縣新埔鎮黃梨園5鄰35-6號

電話：03-589-0561







新埔無招牌粄條老店 #老鄰長粄條

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 老鄰長粄條 說：

粄條很咕溜，爬文看到乾麵類有甜辣醬跟醬油膏之類的調味料，因為不太想吃這麼多醬料所以當天都點湯的來吃<全文介紹>



#老鄰長粄條

地址：新竹縣新埔鎮廣和路3號

電話：03-588-6859







傳四代客家粄條必吃 #老牌粄條x泰平勝食

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 老牌粄條x泰平勝食 說：

炒粄條份量很足，口感佳，吃起來不會很油，味道蠻香的，感覺加點辣應該也不錯吃，因為是炒的，吃多覺得有點乾，適合配湯一起享用<全文介紹>



#老牌粄條x泰平勝食

地址：新竹縣新埔鎮中正路212號

電話：0988-127-635







超大份量平價新埔客家粄條 #食奌心

部落客 Bernice的隨手筆記 造訪 食奌心 說：

這個碗很大，整碗滿滿的板條，吃完後沒啥湯，這種情況不多見，一般的湯麵將主食吃完後都是用湯餵飽的，但食奌心卻是用板條將你餵飽的哦<全文介紹>



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#食奌心

地址：新竹縣新埔鎮中正路423號

電話：0937-151-022



