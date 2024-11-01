天氣開始轉涼，就是吃火鍋的季節啦！火鍋能夠品嚐食材天然原味，也能享受不同口味湯底的豐富，能吃巧更能吃飽，絕對是台灣最具代表性的料理方式之一，在涼冷的天氣裡吃熱呼呼的鍋，更是人生一大享受。小編特別精選11間全台火鍋店，橫跨港式、泰式、川式等多種湯頭，個人平價小鍋到頂級和牛火鍋全都有，搭配匯豐信用卡專屬優惠，吃鍋滿足更升級，快來挑選要吃哪一間火鍋吧！





小蒙牛頂級麻辣養生鍋

以獨特「蒙古藥膳火鍋」屹立火鍋市場多年的小蒙牛，獨特的大漠風味高湯，是用多種辛香料與搭配豬大骨精心熬製而成，同時有白湯、麻辣口味，不論吃不吃辣，都能享受小蒙牛獨家湯底那香氣十足且久煮不膩的絕妙滋味，喜歡火鍋吃到飽的人絕對不能錯過！2024年開始小蒙牛也提供加價升級火烤兩吃服務，一邊吃鍋、一邊吃燒烤，吃鍋滿足更加倍！





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老四川巴蜀麻辣燙

如果台灣麻辣鍋是門學問，擁有二十多年歷史的老四川絕對是必修學分之一，老四川的巴蜀麻辣燙精髓，是由大廚親赴哈爾濱研習所帶回，講究「三香三椒三料．七滋八味九雜」的巴蜀麻辣燙湯頭，是精選燈籠椒、麻椒，以及蔥薑蒜拌炒出香氣飽滿紅油製作，入口吃得到巴蜀人特有的潑辣豪情川味，單點用餐還可以享受鍋底鴨血與豆腐的無限回添，讓整個身心都溫暖飽足。





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藍象廷泰鍋

想要來點不一樣的火鍋？來吃藍象廷的泰式口味就對啦！藍象廷將泰式料理與火鍋融合，打造出翡翠皇室綠咖哩、泰式酸辣、檸檬香茅、泰味番茄等四大特色湯底，每一種都絕讚，更獲得泰國皇室單位認證為泰精選餐廳，泰到不行！吃到飽的服務方式可以無限享受泰式好滋味，還能同時加購椒麻雞、檸檬魚、涼拌海鮮等經典泰式料理，讓人吃飽又吃爽。





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藍象廷泰式火鍋

超貼心的藍象廷泰式火鍋，首創泰式個人鴛鴦鍋服務，藍象廷獨特的翡翠皇室綠咖哩、泰式酸辣、泰式香茅等特色湯底，即使一個人吃鍋也能同時享受兩種！還可以用銅板價加點小份量的金錢蝦餅、甘蔗蝦、椒麻雞等經典泰國料理，不論人數來藍象廷泰式火鍋，都能吃得澎湃又開心！另外推薦一定要吃藍象廷特有的火鍋沾醬「檸檬青醬」，酸香清爽的滋味泰不得了！





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涮八方紫銅鍋

位在新店的涮八方精緻鍋物，主打道地東北酸菜白肉鍋與蒙古烤肉吃到飽的夢幻組合，火鍋使用傳統炭燒鍋爐，大煙囪的火鍋吃起來氣氛十足、溫暖無比，湯底的酸白菜爽脆酸香，涮上白肉鮮美無比，配上大廚現場翻炒的蒙古烤肉，澎湃到讓人無法自拔，這個冬天一定要吃到！





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地址：新北市新店區北新路一段351號

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筠芝和牛本舖

想要品嚐高水準的火鍋饗宴？饕客們請來筠芝和牛本舖！專精日本和牛的筠芝和牛本舖，提供最頂級的A5和牛鮮肉與料理，鍋物部分有涮涮鍋、壽喜燒兩種鍋底，更有專人桌邊服務，來這裡用餐能夠完全放鬆心情，看著充滿細緻飽滿油花的頂級A5和牛肉片，由專人以恰到好處的火侯烹調，入口即化、鮮嫩飽滿的和牛滋味，真的是人間一大享受。





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地址：台北市士林區中山北路六段35巷42號

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牛比蔥壽喜燒、鍋物專門店

愛吃牛肉的朋友，一定要來吃牛比蔥！牛比蔥是火鍋經典品牌阿官集團所推出的吃到飽品牌，延續阿官火鍋的好品質，食材部分更特別講究，選用澳洲MSA（澳洲肉品標準）分級制度所認證的高品質牛肉、精品等級的台灣究好豬、新鮮的扇貝蛤蠣海鮮，蔬菜更設有自家實驗室把關品質避免農藥殘留，平實價格就享受高品質無限吃，真的超划算！





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阿官火鍋專家

1998年創立的阿官火鍋，是涮涮鍋界屹立不搖的經典品牌，獨特港式湯頭與港式沾醬是許多老客戶最愛的經典必吃，天氣微涼時就該來一鍋！阿官火鍋提供多種講究食材與十多種湯底，不論事香嫩穀飼美國牛、在地優質究好豬，還是澎湃海鮮，阿官火鍋全都吃得到，喜歡香菜的朋友推薦點皮蛋香菜湯底，清香溫順的味道吃完超舒服！





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雲之南

想吃雲南麗江知名的「斑魚火鍋」，不用大老遠飛出台灣，就在台北雲之南！雲之南火鍋的獨家魚湯底，是將新鮮鮮魚與魚骨以半桶水、半桶魚的比例長時間熬煮製成，喝起來鮮美無腥味，與食材蔬菜烹煮後層次更豐富，整餐吃下來是越吃越有味，嘴巴停不了。鍋物部分推薦雲式精燉鮮魚湯鍋、雲式老重慶麻辣魚湯鍋，還有其他經典料理如講究刀工的麗江活斑魚、傳統料理烤粑粑可以同時品嘗，想吃記得先預訂！





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地址：台北市大安區敦化南路二段203號B2

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滙豐銀行信用卡友 單筆消費滿1,000元(含)以上 贈「特選牛肉/梅花豬肉/上選羊肉」任選乙份



癮揪鍋物

台灣遍地火鍋店，不少人吃火鍋早已吃成一種癮頭，想要一解火鍋癮，就來癮揪鍋物！癮揪是老四川餐飲集團旗下的個人火鍋品牌，主打個人小火鍋、蔬食自助吧吃到飽的用餐方式，更研發多種特殊的風味鍋物，像是火爆雞腿干鍋、四川烤魚鍋等充滿變化的選擇，讓人越吃越上癮，這裡也提供老四川火鍋湯底，一個人也能品嚐老四川麻辣好滋味超過癮。





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地址：仁雄店 814高雄市仁武區仁雄路87-1號

大學東店 811高雄市楠梓區大學東路167號

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養鍋Yang Guo石頭涮涮鍋

養鍋雖然主打的是平價個人火鍋，但對火鍋仍然保持講究的心，招牌的石頭火鍋湯底使用鑄鐵燒鍋麻油拌炒、每日新鮮蔬果熬煮湯頭製作；喜歡口味變化的朋友，也有膠原魚仔湯、酸白菜湯底、麻椒奶香湯底、啵皮辣雞鍋等十多種特殊湯底選擇，食材則供應現點現切肉片、澎湃海鮮組合。日常吃鍋的幸福感，就在養鍋！





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