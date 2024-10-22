2024新北歡樂耶誕城11/15要開城了！一年一度全台最大耶誕盛事，絕對是板橋「2024新北歡樂耶誕城」的到來，今年比起去年提早兩天、將於11/15正式點燈，目前透露將打造史上最廣、最大的光雕投影秀，並以設計魔法天使角色座落在板橋四大燈區，目前在新北市市民廣場已經可以看到「竹筍」長出來，即便板橋人直呼交通噩夢要來，但夢幻的燈飾依然是許多人期待不已的。
▲圖為2023新北歡樂耶誕城資料照(以下同)。
這次2024新北歡樂耶誕城確定將在11/15點燈，一路展演至明年1/1，以魔法耶誕城為概念，設計獨創角色魔法天使帶領小客（元素探索者）、貓頭鷹（祕法智者）、兔子（靈魂治療師）和獨角獸（聖盾守護者），在各個角落亮相。並且打造歷年最廣大的8層樓LED城堡、夢幻展演主秀，預計每日下午五店半開始，每半個小時展演一次直到半夜24點。結合7局處12系列活動，每個週末都有藉口到新北歡樂耶誕城走走。
2024新北耶誕城範圍一樣是在新板商圈，從新北市市民廣場、板橋車站站前、萬坪公園、延伸至府中廣場，都有滿滿的燈飾點亮板橋夜景。而每年網美都搶打卡的「光廊」，在今年也將會換上全新裝飾，可以好好期待一下2024新北耶誕城天橋光廊的美景，再衝去現場打卡。
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2024新北歡樂耶誕城 開城時間
活動時間：2024/11/15～2025/1/1