名勝世界郵輪宣布旗下「名勝世界壹號」將於2025年4月30日至11月9日重返基隆，並推出為期6個月的長航季。相比去年，2025年航次加倍，航程多元化，讓台灣旅客享有更多選擇。全新航季提供3至6天的日本航次，涵蓋沖繩、九州、本州及四國等熱門地區。不論是忙碌上班族想要輕鬆的短程旅遊，或是喜愛深度探索的遊客，都能找到適合的行程。







此次「名勝世界壹號」獨家推出週日從基隆出發的行程，主推6天5晚遊大阪(經和歌山)及四國的行程，帶旅客深入探索和歌山及高知的隱秘美景，包括世界遺產高野山、四萬十川、竹林寺等景點和各種在地美食。此外，另有6天5晚的九州深度遊，串聯長崎、鹿兒島及那霸三地，滿足對日本文化和自然風光的嚮往。針對想輕鬆度假的旅客，週末無須請假也可選擇4天3晚沖繩航次，暢遊那霸與宮古島，充分享受南國島嶼風情。







名勝世界郵輪同步推出露台級客艙專屬禮遇，讓旅客從登船到下船都能享有頂級服務。露台級乘客可享優先登船、迎賓飲品，以及客房內的全套設施。船上娛樂和用餐也提供優先預訂和消費折扣，加上免費無線網路，讓旅程更加便利。這些升級禮遇不僅提升郵輪體驗，更讓旅客在旅途中感受賓至如歸的貼心服務。





2025名勝世界壹號 重返基隆

行程時間：2025年4月30日至11月9日

登船地點：基隆港

獨家航線：週日從基隆出發，提供15趟6天5晚大阪（經和歌山）至高知航次的行程。