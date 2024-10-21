雄獅旅遊攜手花蓮縣政府及臺鐵，推出「鳴日號」與「兩鐵列車」兩大觀光列車，響應花蓮觀光復甦。此次專案主打低碳旅行與深度體驗，吸引近千名旅客參與，預計創造超過三千萬的觀光產值。10月18日早上10點起，振興專案行程將於雄獅旅遊官網及各大旅行社同步開賣。活動期間，還結合「永續遊花蓮」獎勵計畫，規劃17條特色行程，包括五月天演唱會、懷舊林業之旅等，讓旅客全方位探索花蓮魅力。





「鳴日號」被譽為台灣最美觀光列車，此次特別推出振興限定趟次，每人優惠價9,999元起。行程中安排阿勒飛斯歌舞演出，旅客可欣賞傳統部落表演，並深入馬太鞍溼地，在當地達人帶領下探索阿美族的生態文化。這款高規格服務體驗還包括當季最美的自然景觀，秋天正是稻穗金黃的時節，旅客能在田野間感受豐收氛圍。這波「鳴日號」熱潮將提供限量500個名額，邀請旅客把握機會深度遊花蓮。





另一款推薦的「兩鐵列車」適合輕鬆旅行，旅客可騎乘玉富自行車道，穿梭稻田間並打卡板塊交界地標，沿途享受瑞穗溫泉飯店的放鬆行程，體驗全台唯一的碳酸鹽溫泉。此行程每人優惠價3,999元起。為了加碼花蓮振興，雄獅將於12月推出睽違5年的蒸汽火車行程，自花蓮出發駛至玉里，重現經典懷舊路線。此外，還有多條三天兩夜行程，讓旅客入住理想大地渡假村或福容飯店，悠遊花蓮、享受美食美景。



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雄獅旅遊「花蓮振興方案」

產品集合頁：https://lion.tours/z6v6nCLa

推薦行程：

鳴日號 讚聲花蓮水岸風光2日 原價19,000元、振興優惠9,999

鳴日號 讚聲花蓮部落體驗 2日 原價19,000元、振興優惠9,999

鳴日號 讚聲花蓮山林風光2日 原價20,000元、振興優惠10,999

兩鐵 鯉魚潭環潭產地風味2日 原價5,999元、振興優惠3,999元

兩鐵 大農大富瑞穗溫泉2日 原價5,999元、振興優惠3,999元

兩鐵 玉里騎旅瓦拉米賞楓2日 原價5,999元、振興優惠3,999元

EMU3000新自強號 理想大地渡假飯店一泊二食火車3日 原價8,999、振興優惠4,999元

EMU3000新自強號 五月天火車音樂饗宴3日 原價9,999、振興優惠6,500元



