5個隱藏台東景點！以太平洋海景為主要觀光景點的台東，除了在沿海看海、拍藝術裝置，也不妨到別處看看，像是台東自然景點、台東日式風情打卡點也都很值得一訪，窩客島這次幫你整理較不為人知的「5個台東景點」，不論是自然打卡景點、文青打卡點，還是日式風情打卡景點、在地私藏獼猴聚集處，通通都要拍過才算玩通台東。







台東必拍私藏自然景點

佔地廣大的「台東森林公園」，園內不僅滿滿綠植，也有琵琶湖、鷺鷥湖、活水湖等湖泊，周圍樹林、藍天白雲倒映在湖水上，不少人都會在此騎自行車遊湖，欣賞絕美夢幻的湖水倒影；而「登仙橋遊憩區」除了橫跨峽谷的登仙橋必拍，遊憩區還是全台東最多野生獼猴聚集處，不時就能看到猴子們出沒，不過要小心不要攜帶食物，以免被猴子搶食、劃傷。





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文青必拍台東文藝園區

從舊穀倉改造成藝術館的「池上穀倉藝術館」，館內日式風格加上落地窗廊道，以及館內藝文展覽，呈現文青感十足的打卡點，館內主題展覽不定期更換，每次來都能欣賞不同的藝文作品，位置就位在池上火車站附近，也能順遊池上大道。





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台東必拍日式風情廟宇

台東已有近百年歷史的「太麻里福興宮土地公廟」，雕刻宏偉的宮廟建築，牌樓下還掛了巨型紅燈籠，讓人聯想到淺草寺雷門，也被不少人稱為「台版雷門」，周圍也有充滿童趣的石牆拚畫；而「八幡神社」更是日式風情滿滿，供奉神明的紅色神社、手水舍、紅色鳥居，以及彩色鳥居等，讓你不出國就能感受日本風情。





▲圖片來源：上圖「萍果」、下圖「萍果」於窩客島的文章分享。



台東森林公園 位置資訊

地址：台東縣台東市華泰路300號

電話： 08-936-2025



登仙橋遊憩區 位置資訊

地址：台東縣東河鄉東富公路



池上穀倉藝術館 位置資訊

地址：台東縣池上鄉中西三路6號

電話：08-986-2089



太麻里福興宮土地公廟 位置資訊

地址：台東縣太麻里鄉南里街32號

電話：08-978-0595



八幡神社 位置資訊

地址：台東縣東河鄉

電話：0915-027-023