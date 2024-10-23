偶爾想來點甜點犒賞一下辛勞工作的自己，但又擔心太過甜膩嗎?茶類甜點是你絕佳的好選擇！帶有濃厚茶香、不過甜膩的滋味是最適合成熟大人的甜點。這次專屬茶控的天堂盛宴——「銀座三越茶Party」將在銀座三越盛大登場，絕對會讓你的口袋失守、舌頭陷入幸福中！吃貨們趕快衝一波！



銀座三越茶Party熱鬧登場

迎來第二次舉辦的「銀座三越茶Party(ぎんみつお茶パーティー)」再次匯集各式各樣的茶類美食。這次共有20家厲害店舖參與，一次展出嚴選抹茶、煎茶、焙茶、紅茶、香草茶等各種茶葉製成的甜點和麵包，個個風味誘人，是讓人難以抗拒的獨家滋味！







必嚐01：日本茶與栗子聖代（日本茶と和栗のパフェ）

日本茶專賣店「東京繁田園茶本舗」和超夯咖啡廳「Orso Bianco」聯手打造的「日本茶與栗子聖代」，光聽名字就讓人口水直流，嚴選了日本栗子等食材與日本茶層層堆疊，共譜誘人滋味。







必嚐02：秋濃茶聖誕「錦秋」

由首次參與的日本抹茶名店「辻利兵衛本店」推出的「秋濃茶芭菲『錦秋』」，濃郁抹茶與香醇栗子相得益彰，根本就是秋天的味道代表！







必嚐03：日本茶與無花果聖代

如果你喜歡清爽一點的，一定要試試Patissiere MAYO的「日本茶與無花果聖代（日本茶とイチジクのパフェ）」，將日本茶與爽口的無花果結合，打造優雅組合。







必嚐04：銀座三越茶Party限定下午茶

喜歡鬆餅的朋友們有福了！原宿鬆餅始祖店「uzna omom」這次也來湊熱鬧，推出超狂限定下午茶，煎茶奶油鬆餅配上焙茶布丁，根本就是茶味天堂啊！







必嚐05：gourtenscannele茶系列麵包

Q彈貝果專賣店「ぐるてんずカヌレ」可是使出渾身解數，準備了伯爵茶風味貝果，還有焙茶麵包夾無花果藍紋乳酪，這根本是要逼人發胖的節奏啊！



銀座三越茶Party「ぎんみつ お茶パーティー」

最後，現場連伴手禮都幫你準備好了！身受台灣人喜愛的抹茶餅乾罐、獨特的熊野番茶餅乾，還有氣泡茶飲等趕快帶回家與親朋好友分享，延續在日本大啖茶類甜點的美好回憶！

地址：東京都中央区銀座4-6-16（銀座三越 新館7階 催物会場）

活動日期：2024年10月23日～10月28日