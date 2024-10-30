《艾爾之光》的粉絲們注意啦！去年《艾爾之光》與月讀女僕咖啡廳的合作，不僅在遊戲界引起熱烈迴響，也讓許多非玩家的顧客愛上這款經典遊戲；今年《艾爾之光》再度出擊，攜手日式蔬食品牌「好想吃冰かき氷」展開全新聯名合作，帶來角色包店、限定套餐、豐富周邊等多元活動，不僅是希望再次帶給玩家耳目一新的體驗，更期待通過這樣的創新合作，讓玩家在享受美食的同時，沉浸於遊戲的魅力之中。立即訂位 https://linktr.ee/iwanticesomuch







即日起，台北和新北的三間「好想吃冰」分店將換上遊戲主題裝飾，推出多達16款的角色聯名套餐，並準備了許多限定周邊和虛寶等著你來拿！不管是老粉還是新玩家，千萬不要錯過這場結合美味與遊戲的奇幻冒險！



吃美味拿贈品誠意滿點！把握難得機會入手限定周邊

今年《艾爾之光》與「好想吃冰かき氷」的聯名活動簡直不容錯過！「好想吃冰かき氷」位於台北和新北的三間分店將全面換上遊戲主題的特色佈置，讓玩家一進門就能感受到濃厚的《艾爾之光》氣息。不僅如此，活動期間還會推出16款以《艾爾之光》角色為靈感的聯名餐點，每一道料理都精心設計，結合角色的特色與造型，讓玩家透過味蕾享受美味的同時，也感受與角色之間的連結，活動期間還準備了多項好禮和福利，希望讓每位參與的玩家留下美好的回憶！小提醒，每間主題店提供不同特製餐點，具體餐點請以各店菜單為主。

▲ 好想吃冰かき氷 公館店 限定菜單

▲ 好想吃冰かき氷 中山赤峰店 限定菜單

▲ 好想吃冰かき氷 新莊店 限定菜單



玩家只要消費合作餐點，即可參加「好禮抽抽樂」活動，有機會抽中《艾爾之光》角色壓克力吊飾、角色大師畫板以及角色特製明信片等限定周邊，這些設計精美的限量周邊是粉絲們必收的藏品，尤其角色大師畫板數量稀少，幸運的玩家們趕快來試試手氣！不只實體周邊，粉絲們在「好想吃冰かき氷」只要消費任一餐點，然後到《艾爾之光》官方粉絲專頁按讚並向店員出示畫面，就可以獲得「超值虛寶序號」；拍攝主題店佈置，並在《艾爾之光》粉絲專頁指定貼文下方留言活動心得、分享照片，還可獲得隨機角色貼紙一份！



活動內容誠意滿點，讓人目不暇給，就是要滿足粉絲們的渴望，無論是熱衷於收集周邊、虛寶還是美食愛好者，都能在這次聯名活動中收穫滿滿。



老粉絲或新玩家通通有！快來加入這場美味冒險

作為台灣引進日系剉冰的先驅品牌之一，與一般冰店不同的是，「好想吃冰かき氷」更有獨特的日式蔬食料理，例如咖哩歐姆蛋、味增拉麵、紅豆大福等，而這次更與《艾爾之光》的16位人氣角色搭配推出對應的期間套餐，現在只要在活動期間玩家只要光臨任一分店，參加活動完成指定任務，就能獲得豐富獎勵！



好想吃冰 かき氷 店家資訊

公館店：台北市大安區溫州街80號

中山赤峰店：台北市大同區赤峰街7號

新莊幸福店：新北市新莊區幸福路615號

🔸 立即訂位 https://linktr.ee/iwanticesomuch



這次的聯名合作既是一次味蕾的享受，更是一場融入遊戲情懷的體驗，《艾爾之光》的玩家們可以藉此機會相聚交流，分享《艾爾之光》的遊戲心得，無論你是《艾爾之光》的老粉還是新加入的玩家，把握這次機會，來「好想吃冰かき氷」與心愛的角色相聚，享受精緻的日式蔬食料理，參與豐富的活動與抽獎。活動期間，記得多關注《艾爾之光》與「好想吃冰かき氷」的官方粉絲團，隨時掌握最新消息，別錯過任何活動資訊，和最愛的角色一起度過一個充滿幸福的秋日！



聯名活動資訊

活動一：好禮抽抽樂

活動時間：10/30 - 12/01

活動內容：消費本次合作餐點，即可獲得抽獎機會1次，有機會隨機獲得艾爾之光周邊或店家點心兌換券。



活動二：虛寶大Fun送

活動時間：10/30 - 12/01

活動內容：消費任意餐點，至艾爾之光粉絲團按讚，並向店員出示畫面且主動告知為艾爾之光新用戶，即可獲得超值虛寶序號1組。



活動三 : 打卡好禮贈

活動時間: 10/30 - 12/01

活動內容: 消費任意餐點並拍攝主題店佈置，至《艾爾之光》粉絲團指定貼文中上傳與留言，並向店員出示畫面，即可獲得「隨機角色貼紙1份」。