關西賞楓季節通常從11月中旬開始，一直持續到12月初，這時候的紅葉多半呈現殷紅色或櫻桃紅，山中也瀰漫深秋才有的沉靜與成熟感。







京都紅葉狩

每當有人說起關西紅葉狩，不約而同總會浮現一個又一個既廣袤又寧靜的京都美景，片片紅如火的楓葉，在千年古刹的點綴下，更添一份歷史的厚重與時光的溫柔，與苔蘚、庭園、橋墩、石燈籠交織出如詩如夢的絕景畫面。

關西紅葉狩常與日本古老文化的身影交相輝映，有的是寺院、有的小徑、有的古道、也有的是鹿群，陶醉京都楓紅魅力之下的人們，早早解鎖了經典的人氣賞楓勝地如清水寺、嵐山、哲學之道、永觀堂、東福寺、東寺、醍醐寺、京都御苑，與此同時，追楓者還私藏不少地理位置優、楓樹成群，還能避開觀光人潮，獨享靜謐賞楓時光的古老寺院。

這次，特別選擇三座可以免費進入的京都市區寺院，就帶你一探究竟吧！







南禪寺

「最喜歡南禪寺的楓葉，她與禪庭中的白沙、青苔形成強烈對比。」距離賞楓勝地哲學之道、永觀堂不遠，但專程安排來南禪寺賞楓的人並不多。

南禪寺位於京都左京區，已有超過700年歷史，寺內腹地遼闊，包含許多值得一拍的景點，例如開放無料參觀的法堂、水路閣、鐘樓、佐久間灯籠和勅使門；此外，南禪寺內還有需要額外參觀門票的景點，像是被譽為天下龍門的三門（門票500日圓）、方丈庭園（門票500日圓）、天狩庵（門票500日圓）、南禪院（門票300日圓），參拜過後想品嘗美食，寺外也有許多源自南禪寺參道的精進料理、湯豆腐料理餐廳，適合午餐覓食。

漫步南禪寺的時候，首先被高聳巨大的三門之柱和石燈籠所震懾，接著迎來的是每隅自成一格風景的日式庭園與肅靜莊嚴的法堂，南禪寺內種植約300棵楓樹，正值晚秋時分仍一片翠綠，亦相當養眼療癒，雙腳輕踩著碎石子路，聆聽四周流水潺潺聲不斷，光是站在庭園之間被老樹包圍，身上不自覺流竄一股古老能量與幸福感，幽幽地逛著，靜心沉澱，一個上午就愉快度過了。











知恩院

「知恩院的寺院莊嚴素淨，與紅葉樹影重重，隨風搖曳，宛如一幅古典油畫。」從二年坂、三年坂，一路朝向寧寧之道前行，穿過円山公園後，就會看見知恩院的三門了。

知恩院建於1234年，是淨土宗最重要的宗教中心，每年吸引無數信徒與遊客前來參拜，寺院建築雄偉壯觀、古樹茂密、飄散淡淡檀香的主殿內裝飾著華麗的佛像與宗教器物，最具代表性的是高達24公尺，寬達50公尺，日本最大的木製寺廟門：三門，門上的每個細節似乎都在訴說這座寺廟的文化傳承與歷史的厚重感，也象徵著佛教的威嚴與平和。

每年秋季，知恩院周邊山林被染成了斑斕紅葉，山坡和走道鋪滿落葉，與知恩院的宏大庭園、古樸台階與莊嚴建築相映成趣，特別是從11月中旬到12月初，紅葉最為壯觀，寺廟內外會特別開放夜間參觀，並於友禪苑的方丈庭園布置燈光，帶來寧靜而震撼的視覺享受。



真正極樂寺（真如堂）

「享受與紅葉獨處的時光，僅此而已。」逛完京都大學校園後，便在附近民宅社區繞繞，不知不覺走到一個小山坡，就看到真正極樂寺了。

真正極樂寺建於平安時代，正式名稱為鈴聲山真正極樂寺，通常也稱作真如堂，是京都當地一個重要的禪宗佛教文化和宗教遺址，提倡簡樸而富有禪意的生活方式。在這裡，享受靜謐氛圍，獨佔一隅進行冥想或簡單地沉思，在觀光人潮眾多的京都左京區來說，尤其珍貴，也成為許多日本人與外地人尋訪的主要原因。

即便不是在楓紅遍天的季節，寺廟依然極美。新綠的楓樹隨風搖曳，有的落到石板路上，有的與藍天佛塔相映，展現出不同於秋季的美麗姿色。或許只有在非楓紅季節，楓葉才有跳脫艷紅之外而被人記住的機會。









即便是在京都市區，也一樣能找到避開觀光人潮的賞楓之境唷！如果你也想在接下來的關西旅行裡，安排一趟賞楓旅行，建議每日選擇1-2個賞楓區域移動，同時搭配該區域的歷史名勝、特色美食、溫泉或街景遊賞，最後請再次提醒自己放慢腳步，為旅行途中安排一些迷路和探索的留白。

畢竟一年一度紅葉狩的文化精隨，正是於四處走動，用眼睛捕捉周圍最絢麗的秋日色彩。