最潮台菜餐廳在這裡！台北餐酒館「貓下去敦北俱樂部」隱身在台北繁華的敦化北路，菜單提供多款台式創意料理和特製調酒，其中這邊還有台北最強涼麵，怎麼能不來試試？然而，餐廳雖然距捷運站有些距離，但這絲毫不影響他的魅力，不管是平日晚上或週末都是滿滿人潮。如果大家想來這邊用餐，強烈建議要先訂位。







「貓下去敦北俱樂部」以其絢麗的復古裝潢和諧趣風格，成為敦化北路的美食指標之一。即便需步行約9分鐘才能從捷運中山國中站抵達，餐廳在用餐時間仍高朋滿座。店內的設計融合了華麗的復古風情與現代的頑皮元素，彷彿置身於一場復古派對中，讓人忍不住拿起手機拍下這迷人的空間。







而這裡是許多名人，包括梁朝偉和邰智源等明星推薦的必訪餐廳。其中這款「貓下去招牌涼麵」也受到許多網友的認可。使用招牌雞蛋麵，吃起來Q彈有勁，搭配店家自製的胡麻醬，再加上紅油點綴，整道菜香而不辣，口感豐富又有層次。



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另外，「韓式酸辣涼麵」與「XO醬拉麵」也是不容錯過的選擇。前者酸辣醬汁刺激味蕾，配上Q彈的雞蛋麵，酸爽過癮。而XO醬拉麵則是濃郁的雞湯與雞蛋麵的完美結合，再搭配自製XO醬與叉燒，鹹香夠味，天冷來上一碗熱呼呼的好過癮。



台北餐酒館 貓下去敦北俱樂部

別小看這邊的薯條了！這款「冠軍薯條」絕對會讓你食指大動。細細的薯條酥脆金黃，搭配綜合香料與油封蒜頭，讓每一口都充滿香氣。再加上用冠軍杯裝盤，無論是味覺還是視覺都滿足至極。如果大家也想來體驗看看這家最潮的台菜餐廳，不妨就趕緊揪團訂位，一起來這邊吃一波吧。

地址：台北市松山區敦化北路218號

營業時間：平日11:00–14:30, 17:00–22:30；假日11:00–22:30；公休時間依照官方粉專公告為主。