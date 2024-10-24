這個酷洛米聯名可愛到讓人想尖叫！COLD STONE為了在萬聖節為粉絲們、甜點控們帶來全新的驚喜，特別與三麗鷗人氣角色酷洛米Kuromi聯名推出全新「酷黑Kuromi冰心捲」，同時同步在7-ELEVEN推出首度聯名的「阿華田巧克力麥芽冰銅燒」冰品，這個萬聖節真的會很甜、很萬聖。





COLD STONE與酷洛米Kuromi的聯名商品「酷黑Kuromi冰心捲」不僅在外觀上融入了酷洛米Kuromi的酷黑紫色調，還在口感上結合了生乳酪冰淇淋與Oreo碎片的獨特風味。蛋糕表面壓印著酷洛米Kuromi的頭型剪影，讓整體造型更加可愛、搞怪，極具吸引力。



而萬聖節當天正逢酷洛米Kuromi 19歲生日，COLD STONE更邀請所有粉絲一同參與狂歡，享受一場專屬的萬聖夜Party。從2024/10/22至11/21，消費者只要購買「酷黑Kuromi冰心捲」，即可享有現折100元的優惠，禮盒中還附有精美的Kuromi外提盒、限量貼紙與酷聖石品牌鋼刀，讓粉絲不僅能享受美味，還能收藏周邊。





同時，10/25至10/27期間，凡在在COLD STONE直營門市購買中杯以上冰淇淋，第二杯只需50元即可帶回，桶裝冰淇淋也在優惠範圍內。到了10/31和11/1，萬聖節狂歡夜連續兩天，大杯冰淇淋買一送一的超值活動更是粉絲不可錯過的狂歡時刻。季節限定新品如「焙香蜜QQ」與「酷黑鬥士」也將同步享有優惠，為今年的萬聖節增添更多歡樂氣氛。





最後，就是COLD STONE將在10/28推出新品「阿華田巧克力麥芽冰銅燒」也將於7-ELEVEN全台門市搶先開賣。這款聯名商品將鬆軟的銅鑼燒餅皮與阿華田巧克力麥芽冰淇淋完美結合，帶來濃郁香甜的雙重美味，再搭配黑巧克力葉的微苦口感，讓整體層次更加豐富。一口咬下，滿滿的麥芽香氣與巧克力風味交織，為冰品愛好者帶來難以抗拒的味覺享受。秋冬冰品聯促活動期間，自2024/10/16至11/12，消費者還能在購買指定包裝冰品時享受2件95折的優惠。







COLD STON與酷洛米Kuromi聯名酷黑Kuromi冰心捲預購優惠

活動期間︰2024/10/22~2024/11/21

活動內容︰COLD STONE與三麗鷗人氣角色Kuromi聯名推出的「酷黑Kuromi冰心捲」於活動期間預購上市。消費者在活動期間內購買酷黑Kuromi冰心捲，享有現折100元的嘗鮮優惠。

禮盒內容︰精美的Kuromi外提盒、限量Kuromi貼紙乙張及酷聖石品牌鋼刀乙支。

備註︰該禮盒採預購方式販售，取貨日期依門市提供為主，售完為止。



COLD STON萬聖吃冰趣

活動期間︰2024/10/25~2024/10/27（三天）

活動內容︰在COLD STONE直營門市購買中杯以上冰淇淋（包括桶裝冰淇淋），可以享受第二件冰淇淋只需50元的優惠。

優惠限制︰此優惠不包含脆餅，且第二件需與第一件相同大小，價低者為優惠品項。



COLD STON狂歡萬聖夜優惠

活動期間︰2024/10/31~2024/11/1（兩天）

活動內容︰COLD STONE直營門市推出萬聖節期間限定優惠，凡購買大杯冰淇淋，即可享受同樣大小的冰淇淋買一送一的優惠。

優惠限制︰此優惠不包含脆餅與桶裝冰淇淋，贈送品項為價低者。



COLD STON LINE萬聖轉轉樂

活動期間︰2024/9/27~2024/11/7（42天）

活動內容︰消費者加入COLD STONE的LINE官方帳號，參加每日轉轉樂活動，有機會贏取各種冰淇淋優惠。獎品包括中杯以上冰淇淋買一送一、桶裝冰淇淋買一送一、免費小杯經典冰淇淋加原味脆餅乙份，或契爾氏冰河醣蛋白吸油水感凝凍乙份（數量有限，贈完為止）。

如何參加︰加入COLD STONE的LINE官方帳號後，每天皆可參加一次轉轉樂活動。LINE官方帳號連結︰https://lin.ee/gOM8y4a7

阿華田巧克力麥芽冰銅燒聯促活動

活動期間︰2024/10/16~2024/11/12

活動內容︰7-ELEVEN與COLD STONE聯名推出「阿華田巧克力麥芽冰銅燒」，消費者於活動期間在全台7-ELEVEN門市購買指定COLD STONE包裝冰品，享受2件95折的優惠。

優惠適用品項︰COLD STONE指定包裝冰品。

備註︰折扣後的實際金額依門市系統計算為準。