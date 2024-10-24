不用求代購了！日本最大的網購平台Mercari宣布進軍台灣，攜手7-ELEVEN推出超過7,000家門市的取貨服務，讓台灣消費者購買日本商品更加方便。用戶可在Mercari網站上選購心儀商品，並直接前往7-ELEVEN門市領取。不僅如此，自8月啟動跨境電商以來，Mercari已吸引超過5萬名台灣會員註冊，顯示出消費者對日本商品的高度需求。Mercari與7-ELEVEN未來也將舉辦更多活動，共同探索市場潛力，提升購物體驗。







為了讓台灣消費者更貼近日本文化，Mercari將於10/25～10/30在華山1914文創園區舉辦「跨時空尋寶之旅」免費展覽。透過多個互動區域，展示1990年代至今的日本流行元素，無論是與澀谷辣妹合照、走入2000年代的日劇場景，還是體驗追星文化，參觀者都能透過不同時代的展品感受日本的變遷，讓人走進展區陷入回憶殺。







現場使用的所有展示品都在Mercari買得到，其中包括最熱賣的動漫、偶像周邊。有獵人公仔、灌籃高手公仔、棋靈王的圍棋桌、犬夜叉和殺生丸少爺等七八年級生最愛的經典動漫周邊，又或是現在最流行的我的的孩子、吉伊卡哇玩偶吊飾等，也通通都在Mercari買到。展覽現場還設有免費扭蛋區，讓大家有機會帶回限量紀念品。





mercari台灣

配合雙11購物季，Mercari推出「台灣你好開幕慶」促銷活動，10月24日至11月12日全站商品最低八折起，吸引消費者搶購。新會員註冊的前1,000名可獲得100元7-ELEVEN禮券，選擇7-ELEVEN取貨的前20,000名用戶更能拿到CITY CAFÉ熱美式中杯免費兌換券。Mercari以破盤折扣和豐富禮品回饋台灣消費者，同時強調跨境購物的便捷性，讓大家在11.11狂歡中輕鬆享受日本商品的魅力。Mercari不僅透過便利的物流體系拓展台灣市場，更藉由展覽和促銷活動，與消費者建立深厚連結。台北華山的「跨時空尋寶之旅」帶來不同年代的流行元素，加上雙11大促銷，讓消費者在購物的同時，也能親身感受日本文化的魅力。Mercari與7-ELEVEN的合作，不僅實現了跨境物流便利，更為台灣市場帶來更多選擇與驚喜。這場融合了文化與購物的盛會，將成為台灣消費者年底最期待的活動之一。推薦閱讀：

活動適用期間：10月24日至10月31日。11月1日以後的折扣優惠請參閱下方活動頁面。

活動頁面：https://walkr.tw/1S5jF0te



Mercari「跨時空尋寶之旅」

展覽日期：2024年10月25日~10月30日

展覽時間：10:00~18:00

展覽地點：華山1914文創產業園區 中4A館 1F-1

票價：免費入場