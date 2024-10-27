只有在地人才知道！基隆三坑車站周邊「三坑菜頭滷」藏身在巷弄內，一整鍋熱呼呼的台式關東煮，雖然店面沒有招牌，不過每天吸引著老饕慕名而來。來到基隆必吃的豬雜、吉古拉與甜不辣，這邊也全都有；在老闆巧手熬煮下，搭配基隆人必吃的馬露醬，每口都是台灣小吃的純樸味道。
「三坑菜頭滷」位於基隆的巷弄內，靠近三坑火車站，出站後步行即可抵達。四周民宅環繞，環境樸實無華，卻有著獨特的煙火氣息。店內僅幾張木桌椅，簡單擺設讓人更專注於食物。走入店內，迎面而來的是菜頭滷與湯底的香氣，整體氛圍讓人感受到懷舊的台灣味。
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這裡的台式關東煮食材多樣，有吉古拉、豬皮、米血、蘿蔔、豬腸等，充滿著基隆的在地特色。湯頭濃香卻不油膩，搭配基隆才有的馬露醬，讓整體味道更是有層次。鹹香夾雜微甜，讓每個食材的原味都被完美呈現。搭配滿滿燉煮甜味的湯頭一起品嘗，無論是入口即化的豬皮還是軟Q特別的吉古拉，都能帶來滿滿幸福感。
「三坑菜頭滷」不僅是基隆在地人記憶中的美味，最近也有越來越多人慕名前來。無論是夜深人靜時的豬雜暖胃，還是簡單的蘿蔔湯，這裡的料理真摯地呈現了台灣小吃的靈魂。不過因為店面環境相當有古早味，座位也與一般餐廳不大相同，但如果是想體驗在地特色小吃，那可就絕對不能錯過。
基隆巷弄美食 三坑菜頭滷
地址：基隆市仁愛區龍安街146號
營業時間：10:00–20:00