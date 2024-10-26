漢堡界的貓咪咖啡廳！忠孝新生美食「TakeOut Burger & Cafe」不僅提供各式口味的美式漢堡，還有三隻超可愛的貓店長會在店裡遊走。讓人享受美食同時，也能沉浸在貓咪的溫暖陪伴中，貓奴們怎麼可以錯過這個地方呢？重點是這邊漢堡還是強調現點現做，完全不馬虎，不單單只是有噱頭，現在就趕緊來看看吧。







「TakeOut Burger & Cafe」位於忠孝新生站五號出口旁邊，交通上相當便利。走進店內，一樓是廚房及吧檯座位區，貓咪們悠然漫步其中，充滿生活感。二樓則有較寬敞的座位，並設有沙發區和自助取用的餐具等。這裡的氛圍溫馨舒適，靜謐的環境也非常適合慢慢品嚐美食。



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店內的漢堡強調現點現做，選材新鮮且肉質多汁。喜歡清爽口感的不能錯過「新鮮莎莎醬漢堡」，莎莎醬的酸甜相當解膩，配上Q彈有勁的漢堡皮，以及乾煎香氣十足的漢堡肉，一上桌就讓人食指大動。如果想要罪惡一點，那就選「花生醬起司漢堡」，濃郁花生醬與起司融合，再來一份薯條、可樂，絕對是超快樂的套餐組合。





忠孝新生美食 TakeOut Burger & Cafe

「TakeOut Burger & Cafe」不僅是一家美式漢堡店，更是一處讓人放鬆、享受貓咪陪伴的好地方。從店內的手工漢堡到美式餐點的多樣選擇，加上貓咪環繞的氛圍，這裡讓每位客人都能感到溫暖而滿足。結束繁忙的工作後，不妨來這裡與好友小聚，享受美食和可愛貓咪的療癒陪伴。

地址：台北市中正區新生南路一段56巷6號

營業時間：平日 11:00–22:30；假日 11:00–16:00, 17:00–22:30；公休日依照官方粉絲專頁公告為主。