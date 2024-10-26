穿過五条坂的拐角，進入通往八坂庚申堂的庚申堂通，逐漸能看見色彩繽紛的布偶「くくり猿」懸掛在神社內，而一組組日式和服的鮮豔色彩與掛在屋檐下的猴布偶相互襯托著，整座神社仿佛被色彩填滿，充滿歡愉與祈願的氛圍。





以祈願目的導向的京都神社

京都神社與神宮是許多旅人安排的參拜與祈願重點之地，常見的如：祈求長壽健康的平安神宮、下鴨神社（對自己的生肖守護神祈願）；祈求五穀豐收與商業興盛的伏見稻荷大社；祈求姻緣良緣的八坂神社與地主神社；祈求學業合格的北野天滿宮與錦天滿宮；祈求財運的御金神社。

一旦開始進行參拜之旅，便會陸續發現一些針對女性特定需求而生的祈願主題，人氣特別高的如：祈願變美的河合神社（可自備化妝品替鏡繪馬化妝自己喜歡的容貌，就能變美）、祈願安產的岡崎神社（兔子代表多產寓意）、祈願克制慾望的八坂庚申堂（綁上くくり猿的許願猴牆，象徵把慾望綁住）、祈願斬斷惡緣，怨念很重的安井金比羅宮（讓人爬過緣切緣結碑洞穴，斬斷對象如外遇、爛桃花、惡上司、跟蹤狂或賭博）。

只能說參拜學問博大精深，出發京都之前，功課得做足了才是。







彩繽紛的許願猴牆：大黑山金剛寺 八坂庚申堂

八坂庚申堂腹地不大，一眼就能望盡，卻是京都參拜不可錯過的神社，尤其是神社正殿牆上、樹枝上或各個角落的五顏六色くくり猿最為吸引目光，是八坂庚申堂最具標誌性的景象，也是京都和服攝影取景最熱門的背景之一。

八坂庚申堂位於京都地標法觀寺八坂塔前方，全名為 大黑山金剛寺 八坂庚申堂，相傳建於960年，堂內主要供奉青面金剛尊，因庚申的申字代表猴子，寺方以猿作為為庚申使者，為供奉遮眼、遮耳、遮嘴的三猿，代表了「非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿言」，以此自我警惕，又被稱為猴子神社。

八坂庚申堂最著名的是「くくり猿」，通常稱為「吊掛猴」或「許願猴」，「猿」字同「緣」之意，有廣結善緣、守護平安的祈福象徵，又代表著與猿相似的人類必須學會約束自我，嚴格修養心性言行，將能得到具有平安、消災解厄、家庭圓滿的用意存在。











祈求日本第一美麗神的照拂：河合神社

京都河合神社位於下鴨神社糾之森一側，小巧別緻、素雅古樸，被百年老樹包圍著，河合神社內有主要的拜殿、鏡繪馬化粧室、鏡繪馬架、庭園、休憩所和販賣店區域。

放眼望去，河合神社內有不少當地居民、日本女性和海外遊客，紛紛至此參拜祈求美容、美麗的心願，不僅如此，河合神社的祈願範疇也覆蓋由女性延伸出不同的生命階段的人們，良緣、安產、安家、職場等，都得日本第一美麗神－玉依姬命的照拂。

河合神社最著名的當屬鏡繪馬，這是一種不同於書寫文字的獨特祈願板。鏡繪馬形狀像手鏡，繪馬的正面是未上色的臉部輪廓，背面則是供奉的美麗神像，參拜者可以使用自己的化粧品或神社提供的彩色鉛筆，在繪馬上畫上自己的臉，或期待成為的樣子，最後寫下對美麗的祈願，即算完成。



被石兔包圍的吉祥神社：岡崎神社

從平安神宮的大鳥居一路向東走來，便能發現掛有兔子圖像燈籠的岡崎神社。

岡崎神社位居平安神宮東邊，職司鎮守東方同「卯」的方位，有生肖「卯兔」寓意，再加上神社周邊曾是野兔的棲息地，而兔子自古以來便被視為多子多產的吉祥動物，也因此，岡崎神社與神社內諸多兔子石像傳遞的是冉冉初生、充滿無限生機的喜悅意向，無論祈求懷孕、安產、姻緣、夫妻相處之道，都具有相當高的人氣，更是許多準媽媽祈求神靈保佑新生兒平安健康的首選神社。

兔子是岡崎神社的神的使者，甫入神社，你會陸續發現石兔使者安靜地蹲伏各個角落，好比說位於手水舍，坐姿呈迎向月亮的「求子兔」，而本殿前左右側分別是「招財兔」與「結緣兔」，庭園內則有象徵一家團圓的「母子兔」與神氣十足的「飛躍兔」，不只如此，神社內的石雕、燈籠、繪馬、御守、御朱印都能見到兔子身影，顯得可愛又神聖。











斬斷惡緣或惡習的神社：安井金比羅宮

距離祇園和花見小路不遠，深藏民宅巷弄內的安井金比羅宮，是座擁有「緣切、緣結石碑」的古樸神社，少了京都街市的喧嘩聲，取而代之的是一組組臉上帶著虔誠或期盼神情，正在排隊穿過石碑的人們。

安井金比羅宮供奉的是崇德天皇與數尊具有切斷惡緣、建立良緣的神明，作為一間斬斷惡緣的祈願所，看照的不只男女情感或人際關係，許多日本人也在此祈求改變不好的個性或習慣，例如菸癮、酒癮或減肥。

祈願步驟不難，首先得將自己的祈願或困擾寫在祈願紙，並將紙張貼在石碑上，接著從「緣切、緣結石碑」正面爬過石碑正中央的穴洞，再倒退穿出，象徵斷除不良緣分並迎來新的良緣，如果有什麼事情正困擾著你，不妨試試屬於京都特有的斷緣文化。









來一趟京都參拜旅行，走過佛寺、走過神社，所見所及，莊嚴而寧靜，人們迢迢至此，不僅找到了一個靜謐的心靈避風港，合掌祈福與祈願，更是伴隨著古老京都的文化底蘊，與自然的緊密聯繫，接收著來自世世代代先人的溫暖祝福。