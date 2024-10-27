11月的京都最讓人期待的盛事，莫過於佛寺與神社的紅葉點燈與夜間特別拜觀了。







夜觀楓紅之前

微涼的秋夜時分，古老寺院的紅葉燈光秀照亮了整個京都，小徑、湖面、古牆與迴廊之間，紛紛投射屬於秋日紅葉的唯美光影，訴說著秋夜才有的神秘與浪漫，是呢！多麼美好的秋日旅行啊。

在期待夜間紅葉燈光秀的午後，寺院周圍早已聚集不少遊人，但此時的京都人卻悄悄轉入內巷，找到隱密的時髦甘味処屋，他們靜靜地坐下，點上一份秋季限定的甜品，率先滿足味蕾對秋天的思念。







探尋隱密的甘味処

甘味処，指的是甜點店，是專門販賣日本傳統和菓子的店舖，如京都具代表性和菓子有生八橋、羊羹、葛切，以及各種抹茶、紅豆、黑糖為基底的日式點心。

在京都甘味文化之中，東山派系的和菓子尤以其清雅、細膩與精緻聞名，深受日本傳統文化、茶道與禪意的影響，注重食材的原味和季節感，常見加入春天應景的櫻花、秋天栗子或季節性果實，讓每一口都充滿季節的意境，這樣的甘味體驗，是京都之行中不該錯過的一部份。

隨著千年古都與國際美食文化的交融，京都近年也誕生愈來愈多融合西方甜點技術的創新甘味処，供應聖代、芭菲、舒芙蕾或起司蛋糕等甜品，這次旅行，不妨沿味蕾的指引，逐一探索京都巷弄裡的現代甜點吧！







「菊乃井無碍山房」的濃い抹茶パフェ濃抹茶芭菲

菊乃井本店的日式京都懷石料理，常年榮獲米其林三星的讚譽，是京都高級日料的指標店家，而位於本店無碍山房，則主要職司供應輕量的和食便當、下午茶或甜點。

菊乃井無碍山房隱身在円山公園旁寧寧之道的內巷中，入口處保留了經典的日式庭院設計，石頭小徑通往內部用餐區，當推開日式推門後，會發現一股日式禪意空間中，現代時髦風格元素也點綴其間，線得格外華麗而高雅。





無碍山房的濃い抹茶パフェ一如其名，給了一杯如雲朵般濃厚馥郁的抹茶饗宴，外觀充滿層次感，一層層堆疊在透明的玻璃杯中，展現出抹茶粉綠與奶白色交融的視覺效果，抹茶冰淇淋覆蓋著綿密的奶油蛋糕、抹茶凍、紅豆和白玉，雖說經典口味難以超越，但是菊乃井就是能將經典做到極致，在苦澀與甜膩之間，創造現代和洋的另一種融合。





「六盛茶庭」的原味舒芙蕾

若是搜尋平安神宮的下午茶甜點，六盛茶庭的舒芙蕾一定是榜上有名。六盛茶庭是一間歷史悠久的餐廳，入口處是一片開闊的日式庭院，木質長廊通向內部餐廳。整個空間瀰漫著一股古樸的氛圍，牆壁上掛滿了描繪四季的傳統日本畫作，營造出平靜而悠閒的氛圍。

如雲朵般的舒芙蕾端上桌。它像是一朵微微膨脹的雲朵，外層金黃色的脆皮在燈光下泛著微微的光澤，第一口是舒芙蕾外層微脆的口感，隨後是內部柔軟而輕盈的質地，帶有淡淡的香草香氣，原味的清甜不帶任何負擔，像是從口中融化的雲朵，這是一種純粹的幸福感。













「中村藤吉宇治本店」的秋季限定竹筒栗子聖代

為了找到季節限定的栗子風味，搭車來到宇治的中村藤吉本店，品嚐那一杯豐盛而飽足的竹筒栗子聖代。

位於京都宇治的中村藤吉茶房本店，充滿著茶香與木質的氣息，柔和燈光也使整個空間更為靜謐而雅致，彷彿回到百年前的日式茶屋。當竹筒栗子聖代端上桌時，目光瞬間被翠綠竹筒盛器所吸引，從聖代頂部只能看見金黃色丹波栗泥粉撒出的中村藤吉logo圖案，而聖代示意圖則畫出裡頭有栗子奶油、核桃、焦糖片、紅薯泥、白玉、生茶凍、冰淇淋和培茶巧克力蛋糕。

竹筒散發出淡淡的天然竹香，心思甚是矛盾，既想立刻在竹筒內盛挖出一個洞，瞧瞧究竟裝了那些層層疊疊的甜點，又不忍心破壞竹筒的原樣，原來這就是象徵著京都秋季豐收的景象，一次收穫了太多，一時之間反而不知道從何下手，還是乖乖地讓栗子泥帶領味蕾逐一品嚐吧。









銅鑼燒外皮鬆軟且略帶焦香，採用古法製作，口感細膩而不失彈性，在入口時帶有輕微的甜味，與秋日應景的栗子內餡完美搭配，沒想到就連知恩院三門前的販賣舖賣的栗子銅鑼燒，也這麼美味。

說真的，東山區的每個內巷都值得你再多花點時間探索，再多走幾步路，不妨趁著觀賞夜楓之前，先來一份京味下午茶吧！