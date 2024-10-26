桂冠與涓豆腐攜手推出「韓式起司年糕」、「韓式部隊鍋」等冬季新品，吸引韓食迷目光。隨著韓國料理在台灣持續走紅，兩大品牌這次合作推出的聯名系列，不僅滿足消費者在家享用道地韓食的渴望，還為年末團聚時刻增添濃厚氛圍。「韓式部隊鍋」、「韓式火鍋好料包」及「韓式起司年糕」將在全聯、家樂福、7-ELEVEN等各大通路陸續上市，帶來豐富的用餐選擇。





這次的重頭戲「韓式起司年糕」，是桂冠2024年屏東新廠的首發產品。傳統Q彈年糕結合切達起司濃郁內餡，不僅可以當配料丟到火鍋中煮，還可以用氣炸鍋氣炸，變成一款日常小點心，簡單淋上煉乳後更具甜蜜風味，是桂冠產品線的一大突破。桂冠行政主廚許智勇也特別推薦隱藏版吃法「玫瑰醬炒年糕」，使用桂冠沙拉醬與韓式辣醬調製而成的韓國爆紅玫瑰醬。





而說到韓式料理當然少不了台灣人最愛的鍋物「韓式部隊鍋」，湯底選用傳統韓式泡菜與進口辣椒粉熬製，搭配「韓式火鍋好料包」中的黃金起司球、章魚豆腐等多款豐富食材，打造猶如餐廳級的火鍋體驗。希望透過這次與涓豆腐的合作，讓每個家庭都能輕鬆享受正宗韓食的魅力。即日起至11月15日，桂冠線上商城推出限時7折的「韓式鍋物盛宴組」，包含部隊鍋、起司年糕等多款商品，前50名消費者還可獲贈價值1,500元的日日便當盒。







此外，全台涓豆腐門市也響應這次聯名，將於11/14~明年2月底推出期間限定韓式起司年糕料理，有「黑松露炸醬起司年糕」、「海菜起司年糕鮮魚嫩豆腐煲」以及「打爆起司年糕豬肉嫩豆腐煲」，超療癒的起司年糕在門市也能輕鬆吃到。



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桂冠x涓豆腐系列

品項：韓式部隊鍋、韓式火鍋好料包、韓式起司年糕

販售通路：韓式部隊鍋即日起在全聯、家樂福、大潤發、愛買、7-ELEVEN及桂冠線上商城正式開賣。韓式火鍋好料包、韓式起司年糕則陸續開賣。



桂冠線上商城「桂冠x涓豆腐韓式鍋物盛宴組」 預購優惠

活動時間：即日起至11/15

優惠內容：內含桂冠x涓豆腐系列的「韓式部隊鍋」、「韓式火鍋好料包」及「韓式起司年糕」，限時7折嚐鮮價NT$458元（原價NT$646元）



涓豆腐 韓式起司年糕料理限定新品

活動時間：2024/11/14日~明年2月底

活動內容：全台涓豆腐門市將推出「黑松露炸醬起司年糕」、「海菜起司年糕鮮魚嫩豆腐煲」以及「打爆起司年糕豬肉嫩豆腐煲」。