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咖啡控約喝！亞洲50大咖啡館、台灣25間最棒咖啡館「Tamp Temper Yozma Taichung Coffee」，大片綠意窗景超美。

文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅 人氣：503
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

小資族福音！「Tamp Temper Yozma Taichung Coffee」來頭不小，為榮獲亞洲50大咖啡館、台灣25間最棒咖啡館「Tamp Temper Coffee」二店，咖啡物超所值，很多咖啡控也會固定來採買咖啡豆，而分店空間不僅較本店大，二樓更擁有大片綠意窗景，著實賞心悅目。



「Tamp Temper Yozma Taichung Coffee」緊鄰台中科博館，空間走冷色調、金屬元素工業風，和本店一樣、一踏入店內便可看見七彩繽紛的咖啡風味輪，且咖啡價格同樣維持銅板價，讓需要咖啡提神的小資族天天喝也不傷荷包，很多人也會專程來補貨咖啡豆。

「Tamp Temper Yozma Taichung Coffee」的咖啡豆相當豐富，若有選擇困難，不妨請專業的店員直接依照自身的風味喜好來推薦；二樓空間常登上IG版面，冷色調的鐵皮搭配大面綠意窗景，視覺舒心療癒，是許多咖啡控喜歡獨自來享受下午茶時光的熱門台中咖啡廳。

推薦閱讀：白天就能喝酒的老屋咖啡廳！咖啡、琴酒配關東煮「綻 Zhan咖啡」，資深文青才知道。

 

Tamp Temper Yozma Taichung Coffee店家資訊

地址：台中市北區博館路73號
電話：0906 387 732

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