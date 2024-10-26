日本青森蘋果，不用飛出國就能吃！看準超人氣青森蘋果產季，這次7-ELEVEN特別從日本空運青森蘋果，限時推出的「蜜桃土岐蘋果」線上開賣，提供最齊全的規格可以選擇。同時更在10/27推出快閃「青森蘋果免費試吃」活動，可以免費吃青森蘋果，還有多種規格現貨開賣，粉絲一定要先衝。
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追完日本麝香葡萄，下一波又到青森蘋果的主場！這次7-ELEVEN引進的青森蜜桃土岐蘋果，果皮無打蠟可連皮食用，香甜無酸。這次小七特別提供多種規格選擇，包括少見的26規超大果、36規、46規禮盒等，可單買或整箱購買，不論是要自己吃、或是要送禮，通通可以滿足。其中更推薦46規尺寸最划算，平均每顆僅52元。
這次7-ELEVEN「蜜桃土岐蘋果」自即日起在「i划算」和「i預購」2大線上平台同步開賣，只要線上下單，即可於附近7-ELEVEN門市取貨，不怕宅配沒人代收。此外，更在7-ELEVEN新城門市推出一日限定「青森蘋果免費試吃」活動，當天上午10點至11點提供限量免費試吃，還有青森蘋果現貨開賣，一定要準時朝聖。
除了秋天的青森蘋果之外，每年冬天的大事「愛‧Sharing」耶誕節活動也準備開跑。統一集團預告，2024年「愛‧Sharing」活動以「倫敦」為聖誕主題城市，將從11月15日起在台北時代百貨和高雄夢時代開展。將打造英倫風聖誕裝置、福爾摩斯、愛麗絲夢遊仙境等經典場景，還有台北高雄同步登場的13米高聖誕樹，更是讓粉絲們期待。
▲2023「愛‧Sharing」活動示意圖，非本次活動實景。
7-ELEVEN青森蘋果 蜜桃土岐蘋果 販售資訊
開賣時間：即日起，售完為止
販售通路：i划算平台、i預購平台
販售規格：
日本蜜桃土岐蘋果40規220g*4粒/盒：一盒285元、三盒838元
日本蜜桃土岐蘋果36規250g*6粒/禮盒：一盒685元、兩盒1,345元
日本蜜桃土岐蘋果46規200g*46粒/原件箱購：2,355元
青森蜜桃土岐蘋果32規300g*8顆/禮盒：一盒835元、兩盒1,469元（限宅配）
7-ELEVEN青森蘋果 蜜桃土岐蘋果 免費試吃活動
活動時間：2024/10/27 上午10點至11點
活動門市：7-ELEVEN新城門市（新北市鶯歌區國際二路6巷3號）