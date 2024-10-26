台北喜來登大飯店攜手東京知名披薩主廚Giuseppe Errichiello，也被稱為Mr. Peppe，帶來為期2個月的限時時客座美食，Mr. Peppe的拿坡里風味披薩在日本擁有超高人氣，所經營的三家東京餐廳接連獲得「紅蝦評鑑Gambero Rosso」三片披薩的至高榮譽，更於今年名列「亞太50最佳披薩」第三及「世界50最佳披薩」第15位。





為了讓台灣的老饕們享受其精湛廚藝，Mr. Peppe將以結合家鄉拿坡里特色及亞洲元素的創意料理，呈現獨一無二的「Peppe Style」風格。本次活動菜色多達13道，還專為台灣打造了獨家「獻給台灣比薩」，期待讓台灣的老饕們品嚐最棒的義大利美食。





這一次台北客座，Mr. Peppe希望呈現的義式料理保有拿坡里傳統特色，並巧妙融入亞洲風味。多道特別菜色包括其經典的「柑橘甜蝦薄片」，甜蝦肉質細嫩，搭配柑橘、Burrata起司，點綴頂級布朗特開心果和百香芒果醬，層次分明而清爽宜人。



另一道「炙燒北海道干貝」更是以金黃嫩煎的干貝為主角，佐以南瓜醬及咖啡粉的香氣，突顯出干貝的鮮甜與細膩口感。此外，「焗烤千層茄子」以台灣在地長茄搭配Mozzarella起司與番茄醬，演繹出傳統義式家常菜的原始風味。這些菜色皆展現了Mr. Peppe以多元視角詮釋義式料理的熱情，讓台北的老饕們在品嚐中感受其不拘一格的創意。





同時，Mr. Peppe為台北喜來登獨家設計的「Peppe Style比薩」，採用杜蘭麵粉，將麵糰水量調高，烘烤後形成富有氣孔、柔韌不失彈性的餅皮，再以「餡料後置」的獨特方式，確保餅皮口感與風味平衡。其中人氣經典「招牌太陽比薩」巧妙融合了拿坡里傳統Calzone比薩與瑪格麗特比薩的元素，外層鋪滿新鮮番茄和Mozzarella起司，內餡包裹著Ricotta起司和義式臘腸，讓香濃滋味宛如太陽般濃烈。此外，主廚以義大利San Marzano番茄、Mozzarella起司結合亞洲的鮮甜風味，特別創作的「獻給台灣比薩」，更展現對台灣這片土地的致敬，其餡料融入炙燒干貝與水果醬汁的元素，是為台灣獨特設計的創意美食。





除披薩外，還有特製義大利麵，如「手工麵疙瘩」及「拿坡里番茄水管麵」等延續義大利傳統的佳餚。其中，「手工麵疙瘩」的製作靈感來自主廚家族傳承的手法，去除馬鈴薯的成分，使其口感更加緊實而有嚼勁，搭配台灣胭脂蝦塔塔與魚子醬，呈現出海洋的原始味道。「拿坡里番茄水管麵」則以寬大水管麵搭配慢煮番茄醬，番茄的甜味與麵條的Q彈結合，詮釋了義大利南部的家常風味。這些細膩的料理風格，將義式的傳統與亞洲的食材結合，展現出Mr. Peppe的細膩創意。





Mr. Peppe深厚的料理熱情源自他對家鄉拿坡里的眷戀及對義大利美食的傳承。他年少時即開始學習製作比薩，並於2006年遠赴日本，藉由開設〈Peppe Napoli Sta Ca'〉餐廳推廣拿坡里比薩，迅速引起當地熱潮並成為東京美食界的焦點。



2023年他更獲得義大利美食界的紅蝦評鑑三片披薩至高榮譽。這次的台北客座之行，亦是他對義式料理的一次情感表達，帶來更多具有文化意涵的料理，如傳統水手比薩衍生而來的「瑪莉亞納女士」，選用大蒜、鯷魚及黑橄欖，突顯出濃烈海味的鹹香，搭配絕佳。



還有象徵愛情的「少女的告白」比薩，以拿坡里水牛起司、新鮮芝麻葉及堅果打造出層次豐富的味覺，並以生火腿作為點綴，充滿對愛情的詮釋。透過這些經典與創意兼具的料理，Mr. Peppe呈現的Peppe Style不僅是美食，更是一種義式生活的呈現方式。



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台北喜來登比薩屋攜手Mr. Peppe限定料理

時間：2024年10月25日(五)至2025年1月1日(三)

菜色：13款Peppe創意料理，單點菜單每道480元+10%起

地址：台北市中正區忠孝東路一段12號B1

訂位：02-2321-1818