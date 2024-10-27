甜點控、手遊控都要吃！亞尼克首次與超人氣手遊「傳說對決」跨界聯名，推出三款獨家甜點，為遊戲八週年慶增添話題。這次聯名新推出「奶蓋波士頓派」搭配了亞尼克經典招牌北海道奶霜，讓傳說粉絲們不僅可以邊玩遊戲邊享受甜點，還有限定聯名吊飾，粉絲們一定要先朝聖。



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這次亞尼克與傳說對決聯名帶來三款限定甜點，分別搭配傳說對決中不同人氣角色。主打新品「奶蓋波士頓派」與英雄「莉莉安」聯手，帶來清新綿密的奶香享受。必吃、必買的人氣冠軍「原味生乳捲」則搭配「薇菈」角色，吃得到濃郁的北海道奶霜風味。而「刀鋒寶貝」則與人氣「巴斯克生起司」組合，焦糖焦香與濃郁乳酪的融合，讓人吃不膩。每款甜點還特別推出聯名包裝與角色手提袋，讓粉絲收藏。







此外，這次聯名活動還加碼推出「愛里、薇菈、莉莉安」三款聯名吊飾，限量3,000份，每款甜點購買即可加贈一款吊飾。想要收集的粉絲可於亞尼克全台門市、官網及51台YTM蛋糕販賣機上搶購。同時，台北捷運51站的YTM機台和亞尼克台北西門店、台中旗艦店，還設有傳說對決角色佈置，打造粉絲們的最新打卡點。





亞尼克 X 傳說對決 聯名活動資訊

活動期間：2024/10/25起

奶蓋波士頓派：380元(6吋)，在限定賣場購買加贈莉莉安鑰匙圈

原味生乳捲：380元，在限定賣場購買加贈薇菈鑰匙圈

巴斯克生起司：420元(6吋)，在限定賣場購買加贈愛里鑰匙圈



詳細活動規範及供應情形，依 亞尼克 官方公告為準。