肉肉控快加乾杯會員領免費優惠券！乾杯集團為感謝百萬會員的支持，11月展開「世界級美味巡禮」活動，無論是新會員、還是舊會員都能獲得總價值超過5,000元的「美味巡禮大禮包」，其中包含日本A5和牛、西班牙Bellota伊比利豬等各品牌特色美食免費兌換，從燒肉到火鍋應有盡有，讓乾杯會員輕鬆享受和牛的極致風味。







這次的「美味巡禮大禮包」適用於乾杯旗下八大品牌，包括乾杯燒肉居酒屋、老乾杯、黑毛屋與麻辣45放題等。不論是雙拼伊比利豬、頂級和牛薄切燒，還是經典的漢堡排料理，每個品牌都為會員準備了獨特的免費餐點兌換優惠。特別推薦老乾杯與Kanpai Classic兩人同行限量兌換「日本和牛 頂級肋眼薄切燒」；以及高木和牛食堂兩人同行能兌換招牌餐點「高木漢堡排」，等於兩人同行主餐買一送一的概念值得吃起來。







在家自煮派的粉絲也有專屬優惠，乾杯超市推出消費滿額贈禮，滿999元送萬用燒肉醬，滿2,999元還能帶走伊比利豬霜降肉。整體優惠加總高達5,548元，就是要讓所有會員吃得盡興。乾杯集團這次不僅回饋豐厚，更藉由活動將高品質的肉品帶進大家的生活，無論是用餐或購物都能感受集團的誠意。





乾杯集團 美味巡禮大禮包

活動時間：2024/11

活動內容：只要是乾杯會員都能獲得總價值達5,548元的「美味巡禮大禮包」到會員帳號，乾杯及ㄍㄨㄢˊ8大餐飲品牌的餐點兌換券，讓粉絲前往全台任一品牌、任一分店用餐，都能免費兌換該品牌美味餐點。

各品牌免費餐點兌換券：

乾杯燒肉居酒屋 「西班牙Bellota等級伊比利豬雙拼」。

和牛47 經典料理「特選和牛月見醬」。

老乾杯與Kanpai Classic 兩人同行限量兌換「日本和牛 頂級肋眼薄切燒」。

黑毛屋與黑毛屋本家 兩人同行就能兌換到價值980元的限量「特選日本和牛」。

麻辣45放題 點購指定套餐兌換「草蝦」一份。

高木和牛食堂 兩人同行能兌換招牌餐點「高木漢堡排」。

乾杯超市 滿999元贈燒肉醬，滿2,999元送伊比利豬霜降肉。



乾杯KANPAI GO！CLUB會員回饋

每筆消費享1%點數回饋，入會禮、壽星三倍點數、不定期優惠活動。