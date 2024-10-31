598元熊一燒肉插旗基隆了！馬辣集團旗下的「熊一頂級燒肉」堪稱是平價日式燒肉吃到飽的先驅之一，這次沉寂20年後，在今年10月火力全開連展三家新店。繼台大公館店、西門町二店後，「基隆東岸廣場店」也驚喜登場。基隆店面擁有無敵海景景觀，從基隆廟口步行僅需10分鐘，讓基隆人多一間平價燒肉吃到飽選擇。







「熊一燒肉」以平價享受豐富食材聞名，平日午餐最低598元起，包含豬烤吧、雞烤吧和安格斯牛咖哩飯等多樣選擇。此外還有海尼根啤酒吧、哈根達斯冰淇淋和上百種料理無限供應。升級套餐只需加價100元，即可享用特選牛胸腹牛排、霜降板腱牛與深海魷魚等頂級食材。這次展店也為歡慶開幕帶來一系列超值優惠活動，全新門市將延續品牌長期以來的高CP值策略，持續吸引旅客與在地民眾。







為迎接新店開幕，「熊一燒肉」祭出開幕優惠，11月底前消費者只需分享貼文或在Google留下評論，即可免費享用九孔鮑魚一份。同時，壽星與證件對中指定號碼的顧客，只要消費力士燒肉以上餐點，全桌還可參加「北海道帆立貝吃到飽」活動，讓顧客享受豪華海鮮盛宴。



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熊一頂級燒肉 基隆東岸店

地址：基隆市仁愛區仁二路236號3樓 (東岸廣場)

電話：02-2426-0705



熊一頂級燒肉 基隆東岸店 開幕優惠

1、九孔鮑魚免費招待：11月底前消費並分享貼文或Google評論即享。

2、北海道帆立貝吃到飽：壽星或證件對中「1、2、3」號碼，消費含力士燒肉以上餐點，全桌免費參加（需提前一天預約）。