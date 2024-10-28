秋意濃厚的季節正適合大快朵頤一番，王品集團旗下的「就饗」、「莆田」同步推出秋季海鮮優惠活動，其中台式鐵板燒的「就饗」即日起到10/31，特別推出了憑身分證字號免費吃塔香鮮蚵蛋。而新加坡米其林一星的「莆田」則是推出壽星免費品嚐放大八倍版的「金絲麥片蝦」。





王品集團旗下主打台式鐵板燒的「就饗」，即日起到10/31，特別推出了憑身分證字號享優惠的活動。凡是身份證字號包含「T」「A」「I」「W」「N」「5」「2」「0」其中任意一碼，並消費兩客套餐的顧客，即可免費獲得一份限定的「塔香鮮蚵蛋」。



這道「塔香鮮蚵蛋」以當季鮮蚵搭配塔香入味，濃郁的鹹香風味不僅開胃，還十分下飯，被老饕們讚譽為「經典台式雙拼」的好選擇。除了主餐以外，「就饗」的門店還提供了無限續點的蔬菜與自助吧，包含白飯、濃湯與飲品，讓小資族群也能大飽口福，不必擔心荷包負擔。





另一方面，新加坡米其林一星的「莆田」則在10月底迎來八周年慶，為了感謝顧客支持，推出了一份超澎湃的「金絲麥片蝦」好禮。即日起至10/31，當日壽星到店內用餐，即能獲得放大八倍版的「金絲麥片蝦」，共包含48隻酥炸大白蝦，搭配經典的原味麥片、咖哩葉與蛋黃絲拌炒，香脆可口，重量達3公斤，讓人眼前一亮，絕對是拍照打卡的好選擇。



不僅如此，即日起到11/30，凡在「莆田」店內消費滿千元並出示優惠券或社群活動畫面，每桌即贈金絲麥片蝦一份，不用是壽星也能享受這道酥香美味。此外，還會收到一張好菜兌換券，供日後兌換海蠣煎或紫菜海蠣酥，帶來更多的驚喜和美味選擇。









就饗免費吃塔香鮮蚵蛋

活動期間：即日起至10月31日

優惠內容：凡身份證字號中包含「T」「A」「I」「W」「N」「5」「2」「0」任意一碼，並消費兩客套餐，即贈一份「塔香鮮蚵蛋」



莆田壽星優惠

活動期間：即日起至10月31日

優惠內容：當日壽星來店內用餐，可享放大八倍版「金絲麥片蝦」，共48隻酥炸大白蝦，總重量3公斤



莆田滿千消費贈金絲麥片蝦

活動期間：即日起至11月30日

優惠內容：凡內用消費滿千元並出示優惠券或社群活動畫面，即可每桌獲得一份金絲麥片蝦

加贈：隨單附贈一張好菜兌換券，可兌換海蠣煎或紫菜海蠣酥