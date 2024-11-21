在生活的快節奏中，我們常常忽略了為自己按下暫停鍵的必要性。面對日常工作的壓力，很多人或許已經很久沒有享受過片刻的自在。來一客秉持著「享受這一刻，來一客」的核心理念，在台南藍晒圖文創園區舉辦了一場「我曬這一刻」的藝文活動，希望藉由台南「藍曬」的氛圍及觀賞者一起在這「曬」出自己的生活、享受屬於自己的獨特時光。







來一客在台南藍晒圖文創園區舉辦的全新畫展「我曬這一刻」，完美延續了品牌對於「享受片刻美好」的追求。這次展覽以「藍晒」的概念作為靈感來源，藉由這個機會，邀請每一位觀展者如同藍晒圖般，沐浴在藝術的日光之中，忘卻生活的煩憂與疲憊。藍晒圖的製作過程需要足夠的日光，正如我們的人生，也需要不時給自己一些放鬆的時間，重新感受生活的美好。在這樣的時刻，心靈得以「曬」一遍，回歸到那份恰到好處的滿足感中。







同時，展覽還特別帶入了來一客全新推出的辛辣香菇風味杯麵，這道佳品以其獨特的韓式風味激發味蕾，猶如陽光般溫暖，瞬間喚醒所有感官。恰好與展覽中的抽象畫作相呼應，充滿了激情與活力、兩者結合創造出了一種生命力四射的藝術氛圍。





希望讓每一位來到「我曬這一刻」參觀者在藝術的滋潤中，得到療癒、撫平心中因日常生活而產生的焦躁情緒，來一客「辛辣香菇風味杯麵」承載著品牌一貫的理念：在那不多不少、恰到好處的時刻，讓熱辣的滋味滿足你對生活的期待。





「我曬這一刻」不僅是一次視覺的享受，更是心靈的盛宴。在這充滿藝術氣息的空間中，每位參觀者都被邀請擁有屬於自己的「曬」時光，感受藝術與美食交融所帶來的平靜與喜悅。展覽期間至12/30，歡迎與來一客一起，享受這一刻的曬暖，來一客，體驗生活的美好與幸福。