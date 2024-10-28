不給多多就搗蛋！一年一度的天母商圈萬聖節嘉年華已邁入第16屆，今年同樣吸引上萬名民眾參與，將天母商圈擠得水洩不通，除了小朋友透過裝扮踩街討糖外，還集結眾多攤位及各式闖關體驗活動，大小朋友一起同樂，享受充滿異國氛圍的萬聖假期！現場超人氣攤位就是最受大小朋友喜愛的「統一多多」，第二年參加的統一多多，這次帶來更豐富的佈景，三種多多口味各自以不同造型呈現，「酸甜原味」化身飛天女巫，「香甜草莓口味」變身為最Q蝙蝠，「濃郁牛奶口味」則裝扮成萌寵貓咪，再搭配可愛南瓜，讓小朋友仿若置身萬聖節的奇幻世界！



大排長龍的「百億好菌機」是現場的熱門遊戲，只要購買三瓶多多就可以參與遊戲，挑戰成功還可以獲得超值贈品，吸引大小朋友爭相挑戰，相互比拚趣味十足！而遊戲本身也呈現出「統一多多」每瓶含100億個以上益生菌，讓小朋友喝多多的同時，能夠補充好菌，幫助消化。除了遊戲之外，每年攤位最吸睛的絕對是高度2.5公尺的巨無霸「統一多多」，把小朋友平常愛喝的多多放大，巨無霸多多一出現在現場，搶眼造型立刻吸引大量排隊人潮，無疑成為打卡聖地。



已經連續4年跟家人一起來的謝先生表示，萬聖節帶小朋友來「天母搞什麼鬼」已經是家中傳統，小朋友最期待的就是統一多多的攤位，去年在這邊玩得很開心，所以今年一來到現場就直奔統一多多，除了玩遊戲還可以跟巨大多多拍照，好喝又好玩!

