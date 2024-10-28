微風精品線上BREEZEONLINE年度超級購物盛典「11.11 SUPER SALE」即將開跑！11/1~18日四大活動主軸，包括時尚、美妝、生活精品及3C科技產品等，一系列獨家優惠與限時促銷，將掀起全台網路搶購狂潮，千萬不要錯過！其中，全站商品及LOEWE、FERRAGAMO、HOGAN等指定精品鞋包配件輸入限定優惠碼【1111】即享 16% 現折優惠，同時再享 Breeze Rewards 點數 11 倍送；使用無卡分期功能結帳最高可再賺 700 元中租 Coin 回饋，11/8 ~14 透過 LINE 購物結帳，可加碼享 7% LINE POINTS 回饋，總回饋高達39%!



此外，為了讓消費者享受全網最具競爭力的價格，BREEZEONLINE特別推出「每日一物限時特賣」活動，每天精選一款熱銷商品，以最低 2 折價格限時推出，含紐約時裝品牌alexanderwang、國際時尚品牌SHIATZY CHEN、義大利設計師品牌giulianoFujiwara等品牌包，僅供當日搶購，限量特賣，不僅考驗消費者的速度與眼光，也為購物體驗增添了刺激感，每天都帶來新的驚喜。



雙11期間，為了回饋廣大消費者的支持，BREEZEONLINE特別推出「1111、11111均一價專區」，挑戰全網最高CP，專區內的商品涵蓋時尚、美妝及生活精品等應有盡有，如英國頂級香氛品牌CREED、瑞士百年精品BALLY等商品價格獨家調降，讓消費者用最實惠的價格輕鬆擁有高品質單品，保證滿足各種購物需求，超狂限時優惠千萬別錯過！此外，BREEZEONLINE在雙11期間推出「消費不限金額抽10大時尚好禮」活動，只要在活動期間內購物，就有機會抽中寒舍艾麗酒店-寰宇套房雙人住宿券、LG Puricare™ 雙變頻除濕機、Marni Kids編織夏季包等多項好禮，讓所有消費者都有機會成為幸運得主，為這個購物季增添更多驚喜。





為了回饋長期支持BREEZEONLINE的會員朋友們，雙 11 期間專為大家打造「TECH 1+1 組合價」優惠活動，會員將能以超值價格，入手瑞士頂級咖啡品牌Nespresso、法國原裝製造的空氣清淨品牌TEQOYA等熱門科技產品，讓會員朋友們在購物中輕鬆感受獨有的尊榮與優惠。



此外，本次購物節的一大亮點是日本知名藝人—小林優美的同名珠寶品牌「YUMI KOBAYASHI」全網首發上市，品牌以日本高級AKOYA珍珠聞名，堅持每道工序皆由日本職人手工製造，其設計自由而現代，無性別、無邊界，強調珠寶不應該被束縛在盒子裡，而是應該隨身佩戴，讓每個人的個性閃耀並增添自信。小林希望這些珠寶能夠帶給消費者美麗和希望，特別選定在BREEZEONLINE全網獨賣，期望讓更多消費者有機會體驗她的時尚創意與風格！

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