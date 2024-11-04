實境節目《艾嘉食堂》耗資上億，由張艾嘉率領楊祐寧、柯佳嬿、王大陸三位主持群，前往泰國蘇美島經營快閃餐廳，主打真實紀錄的風格，無腳本、無修飾，將他們親手烹飪的私房料理直接帶給當地遊客，於10月5日隆重登場！



節目中由主持群精心調製、屢次獲得外國旅客青睞的「冬瓜系列飲品」，我們也喝得到！鮮茶道與《艾嘉食堂》強勢推出聯名作品，特別調製三款海島系冬瓜飲品「冬瓜仙草」、「冬瓜檸檬」和「冬瓜焙茶烤奶」，在鮮茶道門市搭配「艾嘉食堂聯名杯」限量販售，想要跨海感受《艾嘉食堂》的美味秘訣，跟主持人一起徜徉在藍天、沙灘與大海的度假氛圍，就靠這一杯！



真實挑戰快閃餐廳，冬瓜飲擔任美味先鋒

這次《艾嘉食堂》的製作規模不容小覷，製作人B2自2020年開始策劃，由張艾嘉率領楊祐寧、柯佳嬿與王大陸四位主持群，分別擔任主廚、經理、二廚以及甜點飲品擔當等角色，在泰國蘇美島經營快閃餐廳，研發創意料理及飲品並推向國際。全程紀錄真實採買、烹飪到營業過程，不論是食材選擇、料理命名、餐點定價，還是現場忙碌的運營細節，完全不造假、不修飾，耗資上億元、動員超過180位工作人員並使用150台攝影機捕捉真實的過程與當地迷人的風景，邀請觀眾一起參與這段洋溢色香味、同時充滿挑戰的美味旅程！



在開業的過程中，冬瓜茶可說是《艾嘉食堂》的美味先鋒，不但在試營運期間做為吸引路過遊客的利器，和風味一樣甜蜜的命名，更成功吸引顧客的注意，搭配王大陸靦腆又陽光的笑容，讓人忍不住露出姨母笑，對我們而言明明在地到不行，卻越看越想喝，隔著螢幕彷彿都能感受冬瓜的香甜在味蕾中優游的滋味，期盼嘗嘗那杯沐浴在南國豔陽下的沁涼好味道。





聯名推出三款冬瓜飲品，秒置身《艾嘉食堂》

大家的心願鮮茶道聽到了！由《艾嘉食堂》節目授權「冬瓜仙草」、「冬瓜檸檬」、「冬瓜焙茶烤奶」三款冬瓜飲，「冬瓜仙草」和「冬瓜檸檬」嚴選產地直送冬瓜，切塊搭配黑糖蜜製熬煮，充分釋放冬瓜清甜香氣，分別加入鮮茶道招牌古早味Q彈仙草和新鮮檸檬，讓人彷彿置身於熱情洋溢的蘇美島，坐在《艾嘉食堂》最Chill的座位上！



「冬瓜焙茶烤奶」則加入焙茶與濃郁鮮奶，搭配冬瓜的自然甜味，溫暖滑順，特別適合近日逐漸轉涼的天氣，是天冷時不可或缺的暖心享受，也完美呼應《艾嘉食堂》的溫馨情誼。三款飲品都讓你配合《艾嘉食堂》的精彩內容，在冬日捎來豔陽的溫暖，伴你在忙碌的日子裡品味熱帶假期的鬆弛感。



杯身洋溢海島度假氛圍，幸福限量要買要快！

鮮茶道近來剛獲得國家品牌玉山獎的「最佳人氣品牌」肯定，此次與《艾嘉食堂》聯名再度讓粉絲們充滿期待，除了聯手推出「冬瓜系列飲品」外，更呼應柯佳嬿在《艾嘉食堂》門口看板手繪的可愛塗鴉，設計充滿熱帶沙灘愜意氛圍的限量「艾嘉食堂聯名杯」，創意與誠意滿點！11月1日至12月31日，無論你是搖搖愛好者還是《艾嘉食堂》節目的粉絲，快到鮮茶道全台門市選購《艾嘉食堂》聯名冬瓜飲品系列，為這個秋冬注入來自蘇美島的熱帶風情，讓冬日更加溫馨幸福吧！





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