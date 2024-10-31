進入秋冬季節，必做的事情之一當然是泡溫泉！沒有什麼是比來場暖湯之旅更療癒的了！這個秋冬最令人期待的活動之一「2024花蓮太平洋溫泉季」開跑！在10月19日到12月1日溫泉季期間，到花蓮瑞穗溫泉區與玉里安通溫泉區來一趟溫泉之旅，享受兩種泉質的好湯，體驗「英雄泉美人湯，五感奇浴饗宴」，隨著氤氳熱氣，搭配花東的自然情景樣貌，勢必要展開一趟最解放身心的小旅行！看更多資訊 https://www.hl-onsen.com.tw/





「兩泉騎美」一次滿足！奇浴之旅等你來發掘

邁入第五年的花蓮太平洋溫泉季，這次活動主行程將在「瑞穗溫泉區」和「安通溫泉區」兩大溫泉必訪點盛大登場！活動共有兩種路線讓喜愛自然清淨旅行的你一探究竟，同時結合在地最優質的柚子、牛奶、世界冠軍蜜香紅茶，等聞名全國的農特產品，完整打造一趟最健康又療癒的溫泉旅遊行程！其中溫泉季亮點必玩行程之一「溫泉專車」從10月19日開跑，每天從花蓮轉運站發車，不管是一日遊的精簡行程，或是喜歡兩日遊的完美套裝，總共5條路線隨你玩到飽！騎單車隨風感受花東縱谷的自然之美，根本意圖讓人流連忘返於這片美景之中，「兩泉騎美」的享受一次滿足！





必打卡景點——夜晚浪漫燈光秀

晚上的行程也同樣不可錯過！安通溫泉區在每日晚間準時啟動燈飾裝置，點亮整個溫泉街！營造出浪漫、如同銀河星空的視覺體驗～最適合與另一半一起來打卡拍照紀念！另外在瑞穗溫泉公園內還設有「湯花之舞」藝術裝置，還可以免費體驗露天足湯，沉浸在這獨特的藝術氛圍中！同步舉辦市集與音樂會，在每周六的瑞穗天合飯店讓遊客們邊Chill邊享用美食！不管身為行程計畫控，還是隨性旅遊派，都可以找到最適合自己的行程！







手刀安排你的暖心秋冬之旅！

騎單車、泡溫泉，將花東之美盡收眼底的行程都幫你規劃好了！趁活動期間，快來享受這場特別的溫泉盛宴，讓暖心的溫泉洗滌身心吧！享受溫泉之旅還可以拿史上最優惠的旅遊補助！無論團遊或自由行都有專屬優惠，團遊部分有交通部觀光署提供旅行社12人以上團體第一團最高2萬元、第二團最高2.5萬元、第三團最高3萬元的補助外，縣政府更加碼提供旅行社一團20人三天兩夜，每天1萬5千元補助！



而且無申請團數上限！自由行旅客到11月底更可以享有每人每月每間房1千元的補助，再加碼天天抽機票！包含最大獎特斯拉汽車等你來拿～規劃行程同時也別忘了優惠好禮！還沒想好冬季的小旅行嗎？首選行程都幫你想好了，趕快出發吧！





2024花蓮太平洋溫泉季

溫泉季期間：即日起至2024/12/01

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