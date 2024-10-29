對於熱愛日本和東京自助旅行的朋友們來說，冬季的聖誕市集絕對是不容錯過的體驗。雖然聖誕市集源自歐洲，但在日本也能感受到濃厚的節慶氛圍。今天要介紹的是位於橫濱的紅磚倉庫聖誕市集，這裡不僅能欣賞到美麗的港口夜景，還能享受到充滿異國風情的聖誕節氣氛。

聖誕樹

2024年的橫濱紅磚倉庫聖誕市集將於11月22日至12月25日舉行，為期34天。今年是第15屆，主題定為「回憶」，希望為每位訪客創造難忘的聖誕回憶。活動規模空前，匯集了歷年最多的58家店舖，提供各式各樣的美食、飲品和禮品。市集的亮點之一是高達10公尺的巨型聖誕樹，以約2萬顆LED燈飾點綴，夜晚璀璨奪目。







燈飾屋頂

此外，全長約50公尺的燈飾屋頂宛如星空，與紅磚倉庫的古樸建築相映成趣，創造出獨特的拍照背景。想要悠閒享受的遊客，不妨前往免費入場的「燈飾花園」，在樹木環繞的草坪上感受如夢似幻的森林聖誕氛圍。







燈飾花園







高級馬克杯

喜歡精緻餐具的朋友們，別錯過與世界級品牌「Noritake」合作推出的限量版「高級馬克杯」。這款馬克杯以Noritake著名的優質白瓷為基底，搭配金色和銀色兩種設計，分別描繪了聖誕老人忙碌送禮和飛向夜空的可愛場景。入場費用方面，普通入場券為500日圓，可以在售票網站預購或現場購買。想要省去排隊時間的話，可以選擇1,500日圓的優先入場券。若想要入場券加限量版馬克杯的套餐，則需要4,500日圓。值得注意的是，12月6日前高中生以下免費入場，小學生以下則需要成人陪同。







橫濱紅磚倉庫聖誕市集不僅將歐洲傳統與日本現代風情完美融合，更為冬季的橫濱港增添了無限魅力。無論是想要感受異國節慶氛圍，還是單純享受浪漫夜景，這裡都是絕佳選擇!







活動資訊

活動日期：2024年11月22日～12月25日，共計34天

※雨天照常舉行，但天氣太過惡劣可能歇業。

地址：神奈川縣橫濱市中區新港1-1（橫濱紅磚倉庫活動廣場、紅磚公園）

時間：11月22日17：00～21：00（最後點餐時間20：30）※首日預定舉行點燈儀式。

11月23日～12月6日11：00～21：00（最後點餐時間20：30）

12月7日～12月25日11：00～22：00（最後點餐時間21：30）

點燈時間：主會場燈光 16：00～營業結束

燈飾花園 16：00～21：00

聖誕樹 16：00～23：00

入場費：普通入場：500日圓（含稅），可在售票網站預先付款，或當日在現場支付。

優先入場票：1,500日圓（含稅），限量販售

優先入場票（附高級馬克杯）：4,500日圓（含稅），除了可縮短等候時間入場外，每張票還附贈一個金色高級馬克杯。