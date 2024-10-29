台中燒肉控有全新的選擇！全新頂級燒肉品牌「春間艸艸」無菜單和牛海鮮燒肉強勢登陸台中，春間艸艸以獨特的無菜單模式搶攻燒肉控的必吃清單。作為台中燒肉界的新秀、「春間艸艸」將和牛、海鮮、時令蔬菜完美融合的頂級餐廳，提供燒肉控奢華的味覺饗宴。每人1680元、即可品嚐到來自日本的空運頂級食材，如入口即化的A5神戶紅酒和牛、香甜可口的北海道海膽、以及鮮美的帝王蟹，讓燒肉不僅是美味的享受，更是豪華的頂級體驗。





有別於一般燒肉店不同，「春間艸艸」的創辦人是一位資深燒肉行家，因為熱愛燒肉而走遍全台，吸取各地燒肉的精髓後，創立了這家融合頂級食材與創新理念的餐廳。這裡不僅重視食材的選擇，更注重用餐體驗的整體氛圍。餐廳採預約制，讓顧客在私密空間中感受獨一無二的用餐體驗。每一位顧客在踏入「春間艸艸」後，將被引領到一個專屬的用餐空間，沉浸在溫暖的燈光和典雅的佈置中，讓人感受到低調奢華的氛圍，這不僅是一場燒肉饗宴，更是一段無與倫比的頂級餐飲之旅。





同時「春間艸艸」無菜單和牛海鮮燒肉的特色還在於菜單的驚喜感，每道菜都根據當季食材精心設計，讓燒肉控不必為點餐煩惱，而能專注於享受料理的奢華滋味。店內主廚以熟練的技藝處理每一塊肉片與海鮮，從醃製到火候控制，皆精益求精，務求將和牛的鮮嫩多汁與海鮮的鮮美豐富發揮到極致。



主廚親自挑選的每一道料理，如入口即化的神戶紅酒和牛、滋味濃厚的海膽，搭配甘甜的干貝及口感層次豐富的鮭魚卵蒸蛋，都為食材本身增添了不一樣的層次和滋味。每一口都將讓顧客驚艷不已，品嚐到極致料理的迷人之處。





「春間艸艸」不僅是吃燒肉，更是一場味蕾的冒險旅程。從和牛、海鮮到甜點，每道料理都體現出對食材的尊重和對料理的熱愛。開幕試營運期間，主廚特別推出海膽冰淇淋與香菜花生捲冰，這些創意甜點結合了傳統與現代的風味，讓人耳目一新。海膽冰淇淋以其鹹甜的獨特滋味為燒肉控帶來驚喜，而香菜花生捲冰則將意想不到的香氣與甜味融合，成為燒肉控們用餐結束後最念念不忘的話題料理。











春間艸艸 無菜單和牛海鮮燒肉

試營運：2024/11/01

價格：每位 $1680 加10%服務費

地址：台中市西區公益路250號1樓

訂位網頁：https://reurl.cc/dyZKkk

試營運限定優惠：於FB/IG/Google評論且於其中一個地方打卡，享日本空運海膽冰淇淋買一送一優惠。



相關優惠依官方公告為主

