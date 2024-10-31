想看純白名城搖身一變成為絕美燈海嗎？日本世界遺產姬路城即將在2024年冬季舉辦兩大燈光展覽，分別是充滿江戶風情的「Himeji Castle History 鏡花水月」和超浪漫的「Himeji 大手前大道燈飾展」！

江戶絕景重現！姬路城打造「鏡花水月」光雕藝術展

日本首座被列為「世界文化遺產」的城堡姬路城，每逢櫻花季或是楓紅之時，純白的城牆與粉嫩櫻花及染紅的楓葉相互輝映，譜出讓人屏息的絕景。隨著冬季即將到來，姬路城再度帶給旅人們驚艷美景！





以「城下雅夜」為主題，推出「鏡花水月」光雕展，在姬路城三之丸廣場舉辦，完美重現江戶時代姬路城周邊的迷人景致。展區運用當時盛行的華麗「小袖」和服圖樣，搭配專屬原創音樂，營造出如夢似幻的奇幻氛圍。





展區共分為八大主題，其中最吸睛的「重生向屋敷庭園」區，能在水面倒影中欣賞到姬路城的夢幻倒影，周圍還設置了穿上「和服」圖樣的燈光塔等精緻裝置藝術。另外還有能在溫柔光暈下的和傘下休憩的「和風休憩區」，以及長達100公尺的「光之三之丸大道」等精彩展區，每一處都值得細細品味！







25萬顆燈泡閃耀！Himeji大手前大道燈飾展

「Himeji 大手前大道燈飾展」則是從姬路站一路延伸到姬路城的大型燈飾展，今年特別增加了3萬顆LED燈泡，總計高達25萬顆璀璨燈海，將整個街道妝點得美不勝收！





今年還新增了大手前公園和家老屋敷遺跡公園兩大展區，特別設計了能與觀眾互動的感應式燈光裝置，隨著人們的移動變換不同光影效果，互動感十足！





此外還有能與姬路城同框的絕美打卡點，以及在「步行者天堂」區域每天都有不同的播磨地區人氣美食店及特色商店進駐，讓你邊賞燈邊品嚐在地美食！



Himeji Castle History 鏡花水月

想要體驗最浪漫的日本冬季，絕對不能錯過這場結合世界遺產與現代燈光藝術的精彩展覽！建議可以先逛街嚐美食，等天色漸暗再慢慢欣賞璀璨燈海，相信一定能為你的日本旅行留下最難忘的回憶！

活動期間：2024年11月22日～12月11日

地址：兵庫県姫路市本町68（姫路城 三の丸広場）

點燈時間：17：45〜21：15(最終入場 21：00)

入場費：一般 1,000日幣／國中以下 免費



Himeji 大手前大道燈飾展

活動期間：2024年11月22日～2025年2月23日

場所：大手前大道(姫路站到姫路城前)、大手前公園及家老屋敷跡公園一部分

點燈時間：17：00〜22：00(五六日、國定假日到24：00)

入場費：免費