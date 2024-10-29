隨身ATM超可愛！近年越來越多造型嗶嗶卡，無論是迷你版食物系列、迷你版魔杖系列都吸引許多粉絲收藏。這次愛金卡公司最新推出「中國信託銀行ATM造型icash2.0」更讓粉絲大呼可愛。結合經典ATM元素、造型擬真、細節到位，還有獨特的聚寶抽屜設計，讓粉絲們隨身帶著ATM超招財。



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愛金卡公司全新推出「中國信託銀行ATM造型icash2.0」巧思滿分，特別以精緻可愛的迷你ATM造型，重現熟悉的中國信託配色和經典ATM設計元素，還特別還原了插卡口、操作鍵盤、出鈔口等細節，再加上中國信託吉祥物「小B」貓頭鷹扮成財神爺的加持，卡片在感應時，螢幕還會自動亮起，細節滿滿。





本次全新「中國信託銀行ATM造型icash2.0」即將在10月30日於OPENPOINT APP開放首波預購，每款599元。愛金卡公司為增加招財象徵意義，特別設計了一個聚寶抽屜，內含「一元發財金」，象徵新年新氣象的吉祥之意，不管是送人、還是自己收藏都很可以。





中國信託銀行ATM造型icash2.0 販售資訊

開賣日期：2024/10/30起

售價：599元/個

販售通路：

10/30上午11:00起，於OPENPOINT APP搶先開賣。

11/26起，於7-ELEVEN門市、MOMO網購、博客來、康是美網購同步販售。