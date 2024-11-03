到日本自助旅行，除了逛街購物，光是在超商和超市尋寶就能讓人樂此不疲。特別是琳瑯滿目的飲料區，只要花點零錢就能品嚐到各式特色飲品。2024年底到2025年初，兩大日本飲料龍頭正好推出令人期待的新品，讓我們一探究竟！

立頓蜂蜜紅茶拿鐵

首先登場的是森永乳業與世界第一茶飲品牌LIPTON合作的「蜂蜜紅茶拿鐵」。這款飲品已在全日本限期販售，完美詮釋了近年來備受歡迎的蜂蜜紅茶風味。商品特色在於使用LIPTON嚴選的優質茶葉，搭配蜂蜜的天然甜味與牛奶的溫潤，創造出療癒系的完美口感。更貼心的是，這款飲品採用零脂肪配方，讓注重身材的消費者也能無負擔地享受。一瓶330ml的容量，熱量僅有98大卡，建議售價184日圓（未稅），相當親民。包裝採用方便攜帶的附蓋紙盒設計，主要銷售通路包括便利商店、量販店等，方便消費者隨時購買。







Horoyoi白桃蜜柑果實酒

另一個話題新品則是即將在2025年1月7日推出的三得利「微醺 Horoyoi（白桃與橘子）」。「微醺」系列自2009年問世以來，以溫和口感及3%低酒精濃度贏得各年齡層消費者的喜愛。這款新品巧妙結合了白桃的柔和甜美與橘子的清新酸甜，打造出絕妙平衡的風味。包裝設計別具巧思，中央的水果插圖生動展現產品特色，搭配象徵好運的和風圖案，充分展現新年喜慶氛圍。350ml的容量，建議售價148日圓（未稅），是夜晚小酌的絕佳選擇。值得注意的是，這款商品屬於限定版，錯過這次，不知道什麼時候才能喝到喔。對於計畫在年底或新年期間造訪日本的旅客來說，這兩款飲品都很值得一試！

