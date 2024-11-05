台灣人也不陌生的日本甜點品牌「不二家」即將迎來114週年！為了感謝顧客長年的支持，於2024年11月1日起在全日本不二家甜點店推出超豪華感謝祭活動！不只有限定甜點，還有多項超可愛的牛奶妹「Peko醬」限定周邊等你帶回家！

不二家114週年慶限定周邊搶先看

在各大便利商店、超商都能瞧見甜點品牌「不二家」的商品，尤其是不二家招牌人物Peko醬，想必陪伴許多人度過童年。除了零嘴點心外，不二家的糕點也是不容錯過的！下回走訪日本一定要試試！這次迎來114周年，不二家已經預備好一系列讓人驚呼太可愛及超可口的厲害限定商品，現在搶先帶你看看！







消費滿額免費贈！活動一

凡在不二家門市消費滿2,000日幣就能獲得「Peko醬2025年行事曆＆書本造型便利貼」！今年的設計主題是「Sweets Park with Peko」，為了慶祝2025年Peko醬誕生75週年，特別以「甜點遊樂園」為主題，畫面中可愛的Peko醬們在遊樂園開心遊玩的模樣絕對讓你愛不釋手。全本採用全彩原創插畫，內頁設計簡約實用，送禮自用兩相宜！







消費滿額免費贈！活動二

於11月16日創業紀念日當天還有特別企劃！只要消費滿1,114日幣，就能獲得「114週年Peko醬限定紀念徽章」一枚。這次的設計集結了Peko醬、Poko醬和小狗的可愛組合，是連續五年紀念徽章企劃的完美之作！







消費滿額免費贈！活動三

黑色星期五限定好禮更是不容錯過！從11月29日起，消費滿2,280日幣就能獲得質感十足的「雙層不鏽鋼黑色保溫杯」，簡約的黑色設計配上經典笑臉標誌，不只時尚還超實用，可以直接放入飲料或是放入外帶飲料，保冷保溫效果一級棒！







滿足你的口腹之慾！限定甜點系列必吃

第一波（11/1-11/14）

推出「繽紛水果布丁聖代」（680日幣），以經典布丁為基底，搭配蘋果、奇異果、草莓、鳳梨、橘子和水蜜桃六種水果，再點綴香濃鮮奶油，絕對能滿足你的少女心！





第二波（11/15-11/17，聖代至11/28）

是創始人藤井林右衛門的經典傳承之作！「傳承經典草莓蛋糕」（745日幣）完美重現不二家早期的復古風味，烤色金黃的蛋糕胚搭配香濃鮮奶油和半切草莓，復古可愛讓人愛不釋手。同時首度推出「傳承經典栗子蛋糕」（745日幣），以栗子醬內餡搭配鮮奶油，頂部還放上三顆甜蜜糖漬栗子，秋季限定的奢華享受！



再來還有「秋季饗宴聖代」（648日幣），以巨峰果凍和香草慕斯為基底，搭配蘋果、地瓜泥、糖漬西洋梨、焦糖蘋果醬和糖漬栗子，還有楓葉造型巧克力點綴，完美呈現秋天的豐富風味！