你正在計劃日本自助旅行嗎？名古屋絕對是個不容錯過的城市，熱鬧的名古屋港水族館和清洲城，這裡絕對能滿足日本自助愛好者的需求。從2024年7月22日起，這份周遊券到2025年3月14日以前都能使用喔！





只要3500日圓，你就可以在90天內暢遊26個熱門景點！這張周遊券CP值超高。如果你把所有26個景點都玩遍，最多可以省下17,130日圓！這簡直就是為精打細算的小資旅行者量身打造的。另外，要注意的是，這份周遊券只能在平日使用，假日不能使用喔，但限定平日的話，剛好也可以避開周末的人潮。購買方式也很方便，你可以選擇直接在網站上線上購買電子票券，或是到當地的觀光案內所購買紙本票券。涵蓋的景點遍布名古屋市區、尾張地區和三河地區。在名古屋市內，你可以參觀愛知縣美術館欣賞藝術品，或是在名古屋港水族館與海洋生物親密接觸。喜歡科技的話，豐田產業技術紀念館絕對不容錯過。如果想要探索名古屋周邊，尾張地區的清洲城和明治村博物館都是絕佳選擇，讓你穿越時空，體驗日本的歷史風情。





可通行設施

●名古屋市內：

愛知縣美術館、名古屋遊船、豐田產業技術紀念館、名古屋海洋博物館、名古屋港水族館、名古屋港港口大樓展望室、南極觀測船富士號、Noritake之森、古川美術館・分館 為三郎紀念館、文化之路六如館、文化之路二葉館、橫山美術館、磁浮鐵道館

●尾張地區：

愛知朝日遺跡博物館、愛知航空博物館、清洲城、豐田博物館、明治村博物館

●三河地區：

安城產業文化公園電塔公園、安城市歷史博物館、高濱市陶瓷之里瓦美術館・圖書館、豐橋綜合動植物公園（農卯公園）、碧南海濱水族館、碧南市藤井達吉現代美術館、三河工藝玻璃美術館、三河武士的宅邸家康



線上購買方式

在網站上加入購物車，並以信用卡結帳。

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使用方式

入場前出示周遊券的QR Code，每座設施只能入場一次