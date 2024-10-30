今年第21號颱風，強颱「康芮颱風」直撲台灣而來，預計暴風圈將在10/31籠罩全台，為了民眾安全10/31全台各縣市皆宣布停班、停課。同時窩客島也持續更新全台67間百貨、電影院營業時間異動，呼籲粉絲們颱風天待在家最安全，不要冒著風雨危險衝逛街、看電影了。







在10/30晚間8點，全台宣佈10/31停班停課一日。隨即BELLAVITA 寶麗廣塲即宣布，顧及顧客及員工的安全，10/31暫停營業一日，開下百貨暫停營業第一槍。在影城的部分，台北光點華山、高雄in89駁二電影院宣布10/31暫停營業一日。而威秀影城、國賓影城則預防型關閉10/31預售電影票，實際營業情形視10/31評估。



此外，全台各百貨、影城，也將於10/31（四）上午9間前，正式宣佈當天營業資訊，窩客島也將不斷更新百貨最新營業狀況。



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康芮颱風10/31 百貨營業時間異動(持續更新中)

1、台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳，10/31營業時間待公布。



2、BELLAVITA 10/31暫停營業一天。



3、天母大葉高島屋 10/31營業時間待公布。



4、SOGO

忠孝館、復興館、敦化館、天母、大巨蛋、中壢、新竹、高雄店 10/31營業時間待公布。



5、京站時尚廣場(含轉運站商場、心中山爵士廣場、小碧潭店) 10/31營業時間待公布。



6、統一時代 10/31營業時間待公布。



7、微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山、微風台北車站、微風東岸 10/31營業時間待公布。



8、三創生活園區 10/31營業時間待公布。



9、新莊宏匯廣場 10/31營業時間待公布。



10、遠東百貨

台北、新北、桃園、新竹、台中、嘉義、花蓮、高雄大遠百、台南大遠百 10/31營業時間待公布。



11、環球購物中心

新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9、桃園A19、新左營車站、屏東市 10/31營業時間待公布。



12、三井OUTLET 林口、台中港 、台南 10/31營業時間待公布。



13、LaLaport台中 10/31營業時間待公布。



14、NOKE忠泰樂生活 10/31營業時間待公布。



15、台中廣三SOGO 10/31營業時間待公布。



16、桃園台茂購物中心 10/31營業時間待公布。



17、桃園大江購物中心 10/31營業時間待公布。



18、桃園華泰名品城 10/31營業時間待公布。



19、高雄漢神百貨 10/31營業時間待公布。



20、漢神巨蛋購物廣場 10/31營業時間待公布。



21、高雄夢時代 10/31營業時間待公布。



22、新光三越、SKM Park Outlets 高雄草衙 10/31營業時間待公布。



23、誠品生活松菸、南西、新店、西門、武昌、板橋、新板、台中480等各店 10/31營業時間待公布。



康芮颱風10/31 影城營業時間調整(持續更新中)

1、秀泰影城

欣欣、東南亞、土城、板橋、樹林、文心、站前、麗寶、嘉義、北港、花蓮、台東 10/31營業時間待公布。



2、光點華山 10/31暫停營業一日，全日場次停映一天。



3、威秀影城 10/31預防性暫停開放預售，當日場次將視風雨狀況評估於當日上午公佈。



4、百老匯影城

公館店、竹北店 10/31營業時間待公布



5、國賓影城

預防性關閉10/31場次網路訂票服務，各據點營業時間將視風雨及商場營業情況持續更新。



6、in89豪華影城

高雄in89駁二電影院 10/31暫停營業一日

台北西門 、桃園站前、台中豐原、嘉義、高雄大立、澎湖 in89豪華影城 10/31營業時間待公布



7、微風影城 10/31營業時間待公布



8、美麗新影城

大直、宏匯、台茂、淡海影城 10/31營業時間待公布



9、美麗華影城 10/31營業時間待公布



10、新光影城

台北天母、桃園青埔、台中中港、台北獅子林新光影城、台南西門 10/31營業時間待公布



11、誠品影城 10/31營業時間待公布



12、威尼斯影城 10/31營業時間待公布



13、台北真善美影城 10/31營業時間待公布