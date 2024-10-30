康芮颱風要來了，不管有沒有放颱風假，先衝超商買好必備物資、買泡麵、買蔬菜回家！康芮颱風預計10/31對台灣影響最大，4大超商7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK同步推出防颱優惠，無論是必買泡麵、零食，或是瓶裝水、乾電池等物資，在颱風來臨前一定要先準備好。



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每到颱風必搶的「泡麵」優惠，在7-ELEVEN推出進口泡麵第2件6折，雙響泡2件62元優惠，全家則有辛炒麵起司風味買一送一、維力一度贊系列泡麵任選兩件109元。同樣在萊爾富也可享指定泡麵2件109元、最低單件49元。而OKmart則有味味A炒泡麵2件68元、味味一品泡麵系列2件106元等優惠，颱風就要宅在家吃泡麵。







針對颱風天備受關注的「生鮮蔬菜」，全家自即日起推出玉美、鄰鄉良食葉菜商品39元任選三件100元優惠，萊爾富則有三好米校長香米第2件10元。為了方便民眾不出門也能補貨，7-ELEVEN集團旗下外送foodomo單筆滿299元輸入「準備開趴踢」享全站7折，最高折100元。而全家使用「FamiNow」APP下單，於11/1前結帳輸入優惠碼「防颱送到家」享免運費，讓人安心在家準備防颱。





康芮颱風 防颱優惠整理

7-ELEVEN 康芮颱風防颱優惠

御料小館冷凍指定商品任選2入95折、4入88折（即日起至11/3）。

指定烘焙麵包第2件省10元（10/30-11/12）。

進口泡麵第2件6折、隨緣泡麵2件88折、雙響泡2件62元（10/30-11/3）。

foodomo單筆滿299元輸入「準備開趴踢」享全站7折，最高折100元（即日起至11/3）。



全家 康芮颱風防颱優惠

使用「FamiNow」APP下單，於11/1前結帳輸入優惠碼「防颱送到家」享免運費。

玉美、鄰鄉良食葉菜商品39元任選三件100元（即日起至12/31）。

辛炒麵起司風味買一送一（即日起至11/3）。

維力一度贊系列泡麵任選兩件109元（即日起至11/26）。

卡迪那洋芋片指定口味、卡迪那德州薯條任選第二件6折（即日起至11/26）。



萊爾富 康芮颱風防颱優惠

三好米校長香米第2件10元（原價239元）

一度贊系列指定泡麵2件109元

米大師湯泡麵優惠價49元

Hi-Life美式風味香辣雞球、燒烤珍珠七里香、碳燒雞腿塊：任選2件88折、任選3件83折



OKmart 康芮颱風防颱優惠

味味A炒泡麵(香辣炸醬風味/爆香三杯風味)：2件68元

味味一品泡麵系列：2件106元

OKchoice青花椒風味爆米花：加購價$29元

KAKA醬烤蒜香蝦風味餅乾：2包59元（原價$90元）