麗緻線上旅展必買優惠搶先看！為了讓國人可以更好的體驗台北亞都麗緻大飯店和烏來璞石麗緻溫泉會館兩大飯店，這一次線上旅展一共推出了近14款票券，相較於往年，更加精簡而符合消費者需求。針對不同旅遊需求的設計，住宿券適合商務客、家庭及美食愛好者，餐飲票券則針對跨餐期及升等包廂等需求，還推出限量60組的年菜外帶套餐。



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其中，烏來璞石麗緻會館今年首次推出的大眾湯套票券，讓團體消費者可以享受優惠，鼓勵購買者一起湊團。滿額20,000元即可獲得午茶券及住宿券的回饋，這對於想要體驗不同飯店服務的客人而言，無疑是一個絕佳的選擇。





此外，亞都麗緻大飯店針對商務客戶推出的智能iPad卓越客房限量100張，特別適合公司行號大量購買以降低出差成本。同時，為了迎合家庭出遊需求，今年的旅展還推出了讓第三人免收加床費的景隅套房，提供更加寬敞舒適的入住體驗。







而在餐飲方面，亞都麗緻特別推出了限量的桌宴券，適合各種慶祝活動，並且可以選擇升等套餐。這些措施不僅回饋顧客，還希望能在年底的繁忙季節中，為各種宴會需求提供便利。烏來的溫泉套票在冬季更是受到消費者的青睞，今年推出的30張大眾湯套票，讓朋友和家人一起享受溫泉的樂趣，無疑會為消費者帶來更好的購物體驗。





麗緻旅館系統線上旅展

活動時間：

線上旅展即日起至11月8日（台北亞都麗緻大飯店）

烏來璞石麗緻溫泉會館的線上旅展時間為11月1日至11月11日。

烏來璞石麗緻會館優惠

首推30張的大眾湯套票券及10張的湯屋套票券，鼓勵團購。

購買滿20,000元可獲得午茶券及最高3張住宿券回饋。

亞都麗緻大飯店的商務及家庭優惠

智能iPad卓越客房28折限量100張，適合公司行號購買以降低差旅費用。

家庭出遊需求滿足，第三人不加價的景隅套房優惠。

亞都麗緻大飯店餐飲優惠

巴賽麗廳推出早餐和午茶通用券，買5贈1，享定價7折優惠。

巴黎廳1930x高山英紀提供升等包廂雙人套券，並贈送迎賓香檳。

天香樓的團圓年菜提貨券限量50組，旅展期間價格優惠。

限時促銷

鼓勵團購以獲取更大優惠，如30張大眾湯套票原價38,500元，旅展售價21,000元，另加贈5張大眾湯券，享55折優惠。



亞都麗緻大飯店 線上訂購 https://reurl.cc/XR8ZyM (10.22~11.8)

烏來璞石麗緻會館 線上訂購 https://hotels.qrgo.com.tw/landis-pause/ (11.1~11.11)